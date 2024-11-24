中評月刊：兩岸青少年中華文化認同實踐探索

中評社香港11月24日電/閩南師範大學教育與心理學院心理學系副主任暨應用心理學研究所副教授陳志英、閩南師範大學教育與心理學院心理健康教育在讀碩士研究生李婕、閩南師範大學教育與心理學院院長暨福建省應用認知與人格重點實驗室主任陳順森教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《兩岸青少年文化交流增進中華文化認同的實踐探索》，作者認為：文化認同是助推兩岸同胞實現心靈契合的重要前提，是形成民族認同和國家認同的重要基礎。青少年是未來兩岸關係的重要參與者，正處於認知和價值觀形成與發展的關鍵時期，推動兩岸青少年文化交流，有利於促進兩岸瞭解互信，提升中華文化認同。台灣民進黨當局從認知、情感和行為等方面極力阻礙兩岸文化交流和認同，極易使發展中的青少年對兩岸關係產生錯誤認知，不利於兩岸融合發展與和平統一。為讓兩岸青少年，尤其是台灣青少年深入瞭解中華文化，認同中華民族，可協同組織社會多方力量構建兩岸文化交流組織和平台開展多樣化活動；從傳承與創新中華優秀傳統文化入手，綫上綫下多渠道多形式鼓勵他們在交流互動中消除偏見，增進理解；在活動體驗中喚醒他們的內在情感，提升對中華文化的認同度，使知情行三者合一，助推兩岸同胞最終實現心靈契合。文章內容如下：



一、問題提出



《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出，實現祖國完全統一，是中華民族的歷史和文化所決定的，也是中華民族偉大復興的時和勢所決定的。要拉緊兩岸情感紐帶，增強兩岸同胞對中華文化和中華民族的認同。二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》中再次強調完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。中國政府堅持推動兩岸關係和平發展和國家統一政策的不斷優化，是台海兩岸關係走向和平穩定的積極力量。