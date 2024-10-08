一本紀念刊，承載華僑女記者的家國記憶

中評社北京10月8日電／據中國僑網報導，“共和國印記——僑心共築中國夢”華僑文物聯展正在中國華僑歷史博物館展出，展覽匯聚展示一批“共和國印記”見證物，講述僑界群眾與祖國共奮進的不凡業績。在“奔赴新生”部分，菲律賓歸僑黃薇珍藏的一本《中國人民政治協商會議第一屆全體會議紀念刊》吸引了很多觀眾駐足。



紀念刊由中國人民政治協商會議第一屆全體會議秘書處編，人民出版社出版，新華印刷廠北京第一廠印制，新華書店發行。封面封底為紅色硬皮精裝，外包一層淡黃色書皮，裝幀精美。書中內容豐富、資料翔實，記錄了第一屆政協會議的全過程，是一部專題文獻攝影圖册。



1949年9月，馬來亞歸僑黃薇參加中國人民政治協商會議時佩戴的會徽和珍藏的《中國人民政治協商會議第一屆全體會議紀念刊》。（中國華僑歷史博物館供圖）



第一個到延安採訪的華僑記者



1949年9月21日至30日，中國人民政治協商會議第一屆全體會議在北京召開，標誌著中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度正式確立。



不少華僑參與到新政協籌備和成立工作中，其中既有德高望重的華僑領袖代表，如陳嘉庚、司徒美堂等，也有為中國革命奔走的普通華僑熱血青年，南洋華僑女記者黃薇就是其中一員。



黃薇1912年出生在福建龍岩的一個書香世家，1929年，她以優異的成績從集美學校師範科（集美大學前身之一）畢業，準備擔任集美小學的教師，卻在任教前，被校董以她抗拒封建包辦婚約為由拒絕聘任。

