中評月刊：家族敘事與兩岸青少年家國情懷

中評社香港11月22日電/閩南師範大學教育與心理學院講師王卓亮碩士、閩南師範大學教育與心理學院副教授張勻銘博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《家族敘事與兩岸青少年家國情懷的創新培育路徑》，作者認為：家族敘事是對家族歷史、事跡、人物與文化等內涵的理解和建構，對兩岸同胞尤其是台灣青少年的家族文化傳承、家族歷史建構、身份認同及國家認同具有重要意義，是促進兩岸人民攜手共進的情感紐帶與重要途徑。以家族為單元，在兩岸家族交流中實現互親、互愛與互信，體認家國同構思想，重塑台灣民眾的國家認同，有助於推進祖國和平統一進程，真正促進兩岸同胞“心靈契合”。文章內容如下：



近十年來，台灣民眾的“國家認同”出現了異化與錯位，“台灣人認同”不斷升高而“中國人認同”在逐年下降①。台灣問題是關係新時代中國特色社會主義建設和中華民族偉大復興的戰略性問題，它涉及到中華民族的全局利益、世界地位和長遠發展。面對台灣政治當局的去“中”趨“獨”的政治傾向，以傳承親情、鄉情和民族情的兩岸家族敘事為紐帶，在交流中實現互親、互愛與互信，進而重塑台灣同胞的國家認同，這對於促進兩岸同胞“心靈契合”和祖國實現和平統一至關重要。習近平總書記指出，“我們要在全社會大力弘揚家國情懷，培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚愛國主義、集體主義、社會主義精神，提倡愛家愛國相統一，讓每個人、每個家庭都為中華民族大家庭作出貢獻。”修齊治平、興亡有責的家國情懷是中華優秀傳統文化的重要內容，也是兩岸華人社會的共同文化基石，全面理解並發揮其所蘊含的向心力和凝聚力，有助於兩岸同胞體認家國同構觀念，厚植家國情懷，鑄牢中華民族共同體意識。



家族敘事是指個人對家族歷史、事跡、人物、文化的敘事性理解和建構，是一種重要的社會實踐和文化活動②。在家族聚餐、年度假期和節日慶祝等家族禮儀活動中，通過反復講述來傳承祖輩的正面故事，解讀對人生的認識，可以將家族的價值觀和核心意識傳達給青少年，培養其強烈的家族自信和自豪感，同時也對其自我身份認同、家族文化傳承、家族歷史建構與家國情懷培育具有重要意義。習近平總書記曾多次深刻闡述中華民族以愛家愛國為主要特徵的家國情懷，他強調中國人自古以來就具有家國情懷，國是第一位的，沒有國就沒有家，沒有國家的統一強盛就沒有家庭的美滿和個人的幸福。正所謂“天下之本在國，國之本在家”，“國”與“家”密不可分。