中評月刊：台青年政治參與新趨勢及影響因素

中評社香港12月14日電/山東青年政治學院兩岸關係與青年發展研究院院長、政治與公共管理學院副教授海澤龍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《台灣青年政治參與新趨勢及其影響因素研究》，作者認為：新時代的台灣問題事關國家統一與民族復興進程。台灣青年作為台灣現實社會的重要組成與未來台灣社會各項建設的生力軍、主力軍，其政治參與的地位與作用因此特殊而重要。近年來台灣青年政治參與的新趨勢主要表現為：選舉投票的意願與熱情逐步高漲，政治結社逐步注重政治效能，政治集會呈現線上與線下的結合態勢，遊行示威主張明確、訴求鮮明。就近年來台灣青年政治參與發展變化的影響因素而言，掌握公共權力要素的台灣民進黨當局成為主要推手，台灣社會政治組織實力消長成為直接推動力，台灣政治生態發展演變形成環境制約，擁有巨大話語權的台灣社會大眾傳媒間接推動，而作為政治參與主體的台灣青年自身是內在主因。文章內容如下：



隨著全球化的深入、互聯網的普及與智能手機的廣泛使用，作為當代社會重要組成及未來社會各項建設的生力軍、主力軍，青年對所在地區的經濟社會與政治發展的作用日益突出。面對兩岸統一、民族復興與“百年未有之大變局”，正確地認識台灣青年政治參與的作用與價值，成為推動祖國統一與民族復興進程需要認真對待和付出努力的重要任務之一。對此，本文嘗試探討台灣青年政治參與的新趨勢及其影響因素，以期“拋磚引玉”，助力兩岸關係和平發展與祖國和平統一進程。