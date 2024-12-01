中評月刊：台灣“厭世代”的現實困境與破解

中評社香港12月1日電/揚州大學社會發展學院博士生林小芳在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《台灣“厭世代”的現實困境及其破解路徑》，作者認為：“厭世代”成為台灣90後青年群體的代名詞，既是青年個體行為意向的選擇，也體現了當下青年群體所面臨的現實困境。“厭世”作為時下流行的社會現象，揭示了經濟衰退背景下青年貧困化的生存境遇，反映了世代差異引發的階級固化問題，其背後也隱喻著社會轉型期的心態失衡。為破解厭世困局，應著力推動企業轉型升級，努力實現分配與發展的協同，并學會自我調適，從而提升青年的幸福感。文章內容如下：



近年來，台灣島內“厭世”一詞走紅於網絡，并迅速成為青年群體自我命名和互相指稱的符號。作為時下流行的社會現象，其反映了當代青年在面對現實社會問題時的心態。解讀這些網絡流行語，對於理解青年群體的心態變遷具有重要意義。但目前對於“厭世”的討論大多停留於網絡文章，相關學術性研究主要聚焦在厭世情感及其文化創作的視角，并未直接聚焦“厭世代”群體特徵及其厭世背後的深層緣由。鑒於此，本文試圖探究“厭世代”的內涵演進，解析其群體表徵和現實困境，并提出可行的破解之策。



一、“厭世代”的內涵演進



“厭世代”由“厭世”與“世代”兩個詞組成。“厭世”是人類情緒表現的一種方式，“世代”則代表某一時間段出生的群體及其代表的社會文化現象。“厭世”作為一個“世代”來表述，其形成則與時代轉變有極大關聯。因政策改革、經濟的延宕、教育的變化等社會原因，尤其是2008年金融危機以來，資本主義發展停滯與矛盾加劇帶來了工作貧窮化，不穩定的過勞、窮忙生活以及情感上的憂愁焦慮，使年輕人對現狀感到焦慮不滿，卻又無力改變，從而對周遭事物產生一種負面的觀感。因此，“厭世”的情感一方面是回應經濟衰退與不平等的相對剝奪感，一方面則以“世代”表述，與過去的經濟繁榮和沒有未來的當下形成鮮明的斷裂感。