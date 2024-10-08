美限制中國將讓北美成為“高價低技術孤島”

中評社北京10月8日電／據新華社轉英國《金融時報》日前報導，美國政府近日提議全面禁止在美銷售的電動汽車使用中國軟件，但因美國電動汽車市場規模太小，這類做法很可能得不到別國響應，反而令北美市場成為“高價低技術孤島”。



文章指出，中國製造並保有全球一半以上的電動汽車，產業優勢非比尋常。中國汽車企業在競爭激烈的國內市場環境中脫穎而出，在全球也具備相當的競爭力，中國品牌在汽車軟件開發、性能優化方面也處於領先地位。



相比之下，美國電動汽車市場發展相對滯後。2023年，電動汽車僅占到美國市場總銷量的10%左右，遠低於中國和歐盟。這一情況令美國難以繼續利用市場准入的影響力實現施壓其他國家或影響全球汽車貿易的目的。



文章舉例稱，土耳其、巴西等國希望增加國內電動汽車消費，正在積極爭取中國生產商的支持；40年前放棄了本國汽車工業的澳大利亞熱情歡迎中國電動汽車進口；經受“脫歐”衝擊的英國迫切希望維持汽車生產，正積極吸引中國投資。



報導援引美國汽車咨詢機構鄧恩洞察公司首席執行官邁克爾·鄧恩的話表示，如果美國嚴格禁止國內汽車使用中國軟件，全球汽車市場可能會分裂成兩個部分——一個是由美國和加拿大市場形成的“高價低技術孤島”，另一個是由世界其他地區組成的價格更優、數字化程度更高的市場。