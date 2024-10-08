德國汽車工業協會主席：貿易衝突沒有贏家

中評社北京10月8日電／據新華社報導，德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒日前接受新華社記者書面採訪時表示，歐盟對自中國進口電動汽車加征關稅，將對歐洲尤其是德國汽車工業和消費者產生不利影響。她強調，這一決定意味著全球合作再次出現倒退。



歐盟委員會4日宣布，對自中國進口電動汽車加征關稅的提議已獲成員國必要支持。該決定公布後遭到歐洲多方反對。



就這一提議舉行的投票中，德國政府投下反對票。包括德國總理朔爾茨在內的多名德國政要先後發聲，要求歐盟放棄對自中國進口電動汽車加征關稅的方案，指出提升競爭力應通過更加開放的市場實現，加征關稅只會對歐洲和德國產生負面影響。



穆勒告訴記者，德國政府就這一問題發出了“正確的信號”，也獲得不少歐盟成員國支持。她表示，歐洲的繁榮在很大程度上得益於全球貿易，德國的立場展現了對國際貿易重要性的深刻認識。德國汽車工業始終支持自由和公平的貿易，希望通過建設性討論來解決問題。



穆勒表示，對從中國進口的電動汽車加征關稅，將極大增加從中國進口產品的汽車製造商成本，影響產業發展。



穆勒呼籲各方通過對話與合作，努力化解分歧，避免貿易爭端對雙方經濟造成負面影響。穆勒強調，當前歐中談判必須繼續推進，以避免局勢升級，防止潛在的貿易衝突。“貿易衝突沒有贏家，尤其是在當前全球保護主義抬頭的背景下。德國必須與歐洲一道，成為全球貿易的有力發聲者和堅定倡導者。”