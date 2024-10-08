美國務院：以軍在黎南部地面軍事行動仍受限

中評社北京10月8日電／據央視新聞報導，美國國務院當地時間7日表示，美方經過評估認為，到目前為止，以色列在黎巴嫩南部開展的地面軍事行動仍是“有限的”。



以色列國防軍當天發布消息稱，以軍總參謀長哈萊維與到訪的美國中央司令部司令庫裡拉舉行會談，共同對當前安全局勢進行了評估。以軍方稱，庫裡拉此次訪問以色列的重點是與以方就伊朗和黎巴嫩局勢進行協調。根據以色列媒體的報導，庫裡拉於當地時間5日抵達以色列。