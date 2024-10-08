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美國務院批准對意、印和羅馬尼亞的軍售項目
http://www.CRNTT.com   2024-10-08 16:35:18


　　中評社北京10月8日電／據央視新聞報導，當地時間10月7日，美國國防部表示，美國務院已批准對意大利、印度和羅馬尼亞的潛在軍售項目，總額達到9.65億美元。

　　據悉，這些潛在軍售項目包括向印度出售MK　54　MOD　0輕型魚雷，金額為1.75億美元；向羅馬尼亞出售“哨兵”雷達系統，金額為1.1億美元；向意大利出售電子攻擊戰系統，金額為6.8億美元。

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