中評月刊：在華外資的新特徵及發展趨勢

中評社香港1月4日電/國務院發展研究中心金融研究所副研究員、北京大學光華管理學院博士後賀洋和中國科學院大學副研究員、碩士生導師、外交學院國際政治專業博士史小今在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2024年10月號發表專文《在華外資的新特徵及發展趨勢》，作者認為：近期在華外資變化“有憂有喜”，既有國內外經濟因素變化帶來的趨勢性影響，也有非經濟因素變化造成的臨時性衝擊：外資逐步從持續流入期轉向“有進有出”的常態化波動期；全球FDI總量萎縮叠加美歐加息，導致在華FDI暫時性下降；中東資金對華投資增加，資金來源多元化增強外資穩定性；市場環境的變化驅動跨國公司調整在華經營戰略。隨著主要發達經濟體貨幣政策逐步調整，全球流動性收緊局面將有所緩解，中國跨境資金外流壓力也將有所下降；同時，中國經濟運行中存量問題的有序化解將逐步提振市場信心，提高對外資吸引力。文章內容如下：



外資是參與大國經濟內外雙循環的重要力量，也是觀察大國經濟變化的重要晴雨表。在華外資既包括外商直接投資，也包括參與境內資本市場投資的境外資金。今年以來，在華外資呈現較大波動，部分知名企業“撤離”引發市場關注。但總體來看，近期在華外資變化“有憂有喜”，其中既有傳統的國內外經濟因素變化帶來的趨勢性影響，也有非經濟因素變化造成的臨時性衝擊。但隨著中國對外開放頂層設計的不斷完善和具體領域開放舉措的加速落地，所形成的制度紅利能夠在很大程度上對衝不利影響，而且已初顯成效。未來外資仍將面臨全球產業鏈重構、國際地緣政治風險影響加大、全球貨幣政策調整等方面挑戰。預計隨著外部“利差”衝擊消退、內部“利好”逐步釋放，在華外資長期穩定向好的局面不會改變。