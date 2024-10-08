庫恩：三大成就標誌新中國75年歷史性崛起

中評社北京10月8日電／據新華社報導，新中國成立75年來，從一個貧窮的國家躍升為全球經濟強國，取得了三大核心成就——人民生活水平不斷改善、法治建設持續進步和科技創新成果斐然，美國庫恩基金會主席羅伯特·勞倫斯·庫恩日前在接受新華社記者採訪時表示。



回憶起1989年首次到訪中國的情景，庫恩說，他當時沒想到中國的經濟、政治、科學、文化和歷史將會對世界產生重大影響。“我沒想到這一切發生得如此之快，也沒想到中國會對我個人產生如此大的影響。”



2018年12月18日，在北京人民大會堂，庫恩獲頒中國改革友誼獎章，以表彰他向世界翔實、全面地講述中國非凡的故事。



談及人民生活水平不斷改善，庫恩表示，中國崛起的核心是14億人生活水平驚人的提升。1978年，中國人均可支配收入僅為171元；到2023年，人均可支配收入已上升至39218元，中國的國內生產總值（GDP）占全球總量的17%左右。



“在人類經濟史上，很難有一個國家能夠在如此長的時期內保持如此高速的經濟增長。”庫恩說，改革開放40多年來，中國近8億人擺脫貧困，城鎮化率從1980年的不足20%上升到2023年的超過65%。中國用不到世界10%的可耕地養活了全球近20%的人口。



“中國人民的生活在各個方面都得到了顯著的改善。”庫恩說，2008年中國幾乎不存在的高鐵，如今已延伸至超過4.5萬公裡，占世界高鐵總裡程的70%以上；現代農業和生物育種確保了糧食安全；醫療改革和全國醫保大幅改善了人們的健康狀況；綠色低碳技術減少了污染；2013年至2022年間，中國新增1.3億城鎮就業崗位，年均新增1300萬個，並建立了世界規模最大的社會保障體系，提升了人民的福祉和安全感。

