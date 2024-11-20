中評月刊：兩岸產業融合發展框架思路與建議

晉億實業在大陸生產高鐵扣件 中評社香港11月20日電/閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院院長、閩江學院“閩都學者”客座教授、華僑大學台灣經濟研究所教授陳克明和福州職業技術學院文旅學院教授、閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院研究員曹海濤在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《兩岸產業融合發展框架思路與建議》，作者認為：推進兩岸產業融合發展應該擴大和深化兩岸產業合作，強化兩岸產業之間的緊密關係並推進兩岸產業體系的結構性對接，包括推動兩岸產業合作方式的轉型升級，提高兩岸產業合作的組織度、完善兩岸產業合作結構、擴大兩岸產業合作接觸面等。為此，可以從推動台資企業轉型升級、深化體制改革、台商投資區轉型和推動兩岸產業融合發展基金設立等方面採取相應的政策措施。文章內容如下：



一、兩岸融合發展與推動兩岸產業融合發展的基本思路



兩岸融合發展是一個內涵十分豐富的範疇，應該從不同的層面上完整地理解。首先融合是一個最基礎的概念，其核心點是“融”，即如何實現“融而合之”是融合發展的關鍵點，不同事物通過“融”而建立起穩定的緊密關係，整合為一個新的整體。這種穩定的緊密關係使新的整體具有結構性的低可逆性能，也就是不會因為外力的影響而分解還原為原來的狀態，所以，形成穩定的緊密關係是融合的本質特徵①；其次，建立穩定的緊密關係並不是最終目的，建立這種穩定的緊密關係，是為了通過它來形成整體的良性互動，推動共同發展，而這種發展又進一步強化相互關係，增強整體性，所以融合與發展是一個整體，融合發展強調資源共享和信息、能量的傳導、轉換機製作用，強調建立高效率的良性互動關係，通過融合發展體現融合的整體性及其優越性；再次，兩岸融合發展中的緊密關係是具有一體化性質的整體結構性體系化關係，即兩岸經濟社會融合是兩個有機系統的整合，這種整合需要建立的緊密關係不但非常多，而且結構對應關係複雜，每一個耦合關係都衹是融合過程中的一個組成部分，都遵循一定的整體結構規律要求發揮特定的功能作用，不同的耦合關係發揮不同的作用，共同推動整體的發展。兩岸融合是兩岸經濟社會體系的結構性對接整合。