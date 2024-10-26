中評月刊：閩台現代農業合作研判與提升路徑

台灣農業與大陸合作會有廣闊前景 中評社香港10月26日電/閩江學院鄉村振興研究院常務副院長暨經濟與管理學院教授、海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院特聘專家鄧啟明和閩江學院新華都商學院工商管理專業碩士研究生林怡、閩江學院經濟與管理學院學生陳子儀在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《閩台現代農業合作：現實研判與提升路徑》，作者表示：隨著海峽兩岸融合發展及國家鄉村振興戰略的提出與逐步實施，近年來閩台兩地人員往來與經濟、文化、社會等方面交流合作日益頻繁，現代農業合作正成為擴大和深化閩台交流合作與兩岸鄉村融合發展重要領域。本文首先簡要分析、把握當前閩台現代農業合作的背景意義、取得的進展、潛力及其面臨問題與制約因素，進而研究提出相應提升路徑和配套策略措施，助推宜居宜業和美鄉村及農業強國建設，深化閩台現代農業合作和兩岸鄉村融合發展。文章內容如下：



全面建成小康社會後，我國開啟了全面建設社會主義現代化國家的新征程。黨的二十屆三中全會《關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》，強調指出：要“完善城鄉融合發展體制機制”，包括“培育鄉村新產業新業態”“健全推動鄉村全面振興長效機制等；還要“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。此間，閩台現代農業與鄉建鄉創合作等不僅得到了理論和實務界的廣泛關注，也逐漸確立了其在海峽兩岸融合發展、鄉村全面振興和農業強國建設中的重要作用與獨特地位①。通過調查分析，本課題組研究提出了閩台現代農業合作的主要特徵、面臨問題和制約因素及其提升路徑與配套措施，助推宜居宜業和美鄉村與海峽兩岸融合發展示範區建設。