中評月刊：以對台治權思維拓以融促統新路徑

中評社香港12月9日電/南京藝術學院助理研究員洪靜、江蘇省社會科學院台灣研究中心執行主任張遠鵬研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《以對台治權新思維開拓以融促統新路徑》，作者認為：“台獨”勢力長期把持政權，以“治權”優勢反哺“台獨”。賴清德當局變本加厲升高兩岸對抗，兩岸滑向戰爭的風險急劇升高。由於兩岸“治權”長期並立，一旦政治互信喪失，大陸打擊和遏制“台獨”管轄不足的困境就會日益凸顯。為強化反“獨”促統，探索兩岸融合發展新路，大陸必然要落實和完善對台治理、彰顯對台“治權”。一是要以實力為依托、運用治理思維，在反“台獨”鬥爭中彰顯對台在政治、經濟、軍事、社會與國際空間等各層面的“管轄力”，以“治權”行使來彰顯和促進主權實現。二是以創新思維，將促進政治認同與實施精準惠台對齊顆粒，突出對民心的治理，推進兩岸人民的雙向奔赴。三是深化兩岸人民“平權”，擴大賦權台灣同胞共融共享共建參與社會治理，啟蒙台灣同胞從“接受治理”到“參與治理”的政治自覺。文章內容如下：



主權與治權兩者互相依存，互相促進，抽象的國家主權要靠治權去實現，治權就是主權實現的過程。①基於中美戰略競爭和“台獨”勢力連續執政的現實，反“獨”促統與維護國家主權完整、落實與完善對台“治權”，已上升為推進祖國統一的一體兩面。1949年以來，海峽兩岸處於尚未統一的特殊狀態，以所謂“中華民國政府”為名的台灣當局喪失了代表中國主權的資格，但在台灣、澎湖、金門和馬祖地區建立了“治權”體系並對當地實施行政、司法等管轄。為了以和平方式解決台灣問題，中國共產黨和中國政府在維護國家主權、堅持一個中國原則的前提下，將台灣當局作為交往的對手（或對象），並在不同時期、不同形勢下形成了不同的行為模式與規範，事實上也是探索對台“治權”理論和實踐方案、為最終實現祖國完全統一進行準備的過程。然而，2016年至今，拒不承認“九二共識”、奉行“台獨”分裂路線的民進黨當局企圖以“治權分治”達到“主權分立”，賴清德的5·20講話變本加厲挑釁一中原則底線，強化所謂“互不隸屬”謬論，未來台海形勢不排除出現緊張動蕩，甚至風高浪急的危險局面。為遏制賴清德上台後的新“台獨”風險，大陸方面應在回顧梳理反“獨”措施及其效果的基礎上，堅持鬥爭精神和創新思維，以落實、推進、鞏固和完善對台“治權”促進主權，重塑反“獨”促統鬥爭的新思維、新樣態、新動作，牢牢把握兩岸關係發展主動權，有力維護和延長國家發展戰略機遇期，並為國家完全統一後確保台灣長治久安預作充分準備。