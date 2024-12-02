中評月刊：美日菲強化小多邊機制動因與影響

資源不足，美日菲小多邊機制難以走強走深。 中評社香港12月2日電/吉林大學行政學院國際政治系主任、吉林大學國家發展與安全研究院副院長兼東北亞安全研究中心主任、博士生導師郭銳教授和吉林大學行政學院國際政治專業博士研究生王雪松在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《美日菲強化小多邊機制：動因、影響與前景》，作者認為：小多邊機制，是美國通過增進與特定盟友夥伴的關係，以提高其應對外部挑戰的行動效率、護持全球霸權和爭取地區優勢的重要手段。對美國而言，在中國國際地位和影響力持續提升、中美兩國實力差距縮小的背景下，更加靈活地採取各種方式激發特定盟伴的作用，共同遏制中國崛起至關重要。近年來，美國在印太地區主導建立多個小多邊機制，拉攏各方盟伴，通過加強高層來往、加大軍事援助、舉行聯合軍演、增強經貿韌性等方式，旨在維繫和加強在該地區的領導力與話語權。其中，美日菲不斷強化小多邊機制，加強各領域尤其是軍事安全合作，攪動地區局勢變化，其針對中國崛起的戰略意圖不言而喻。美國還妄圖攛掇印太地區其他小多邊機制同頻共振，以形成所謂的“對華統一戰線”，進一步加劇了該地區局勢的複雜性和不確定性。但受制於戰略意圖分歧、戰略目標差異、戰略意願強度、戰略資源不足等因素，美日菲小多邊機制難以走強走深。文章內容如下：



小多邊機制是美國近年來高度重視且在印太地區重點運用的一種合作模式。在推動小多邊機制的進程中，日本和菲律賓因其所處地緣位置的重要性以及與美國的盟友關係，成為美國在印太特別是西太平洋地區增強對中國戰略遏制的重要合作對象。美日菲圍繞多個領域尤其是軍事安全方面展開了一系列合作，在密切盟友夥伴關係、完善小多邊機制布局的同時，也進一步加劇了印太地區局勢的複雜性和不確定性，不利於該地區的和平穩定與發展繁榮。



一、美日菲強化小多邊機制的新動向



在“一體化威懾”戰略的規制下，近年來美日菲通過舉行高層會晤、增強軍事能力、開展各領域合作等方式，密切彼此間關係的同時，不斷強化小多邊機制，旨在為實施針對中國崛起的“一體化威懾”戰略創造更多有利條件。