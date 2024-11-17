中評月刊：韓謀求對華關係轉圜的跡象與動因

中評社香港11月17日電/上海政法學院政府管理學院國際政治教研室主任、教授張弛博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《韓國尹錫悅政府謀求對華關係轉圜的跡象、動因與前景》，作者認為：尹錫悅擔任韓國總統後，在對外關係上拋棄了在中美之間保持平衡的“戰略模糊”，轉向明顯傾向美國且有意疏遠中國的“戰略清晰”。但他執政兩年多來，“親美疏中”政策不僅未能明顯拓展韓國的外交空間，而且中韓關係的惡化也使韓國付出了較高的成本。自2023年下半年起，尹政府開始謀求中韓關係的轉圜——降低涉華負面言論的調門，恢復兩國高層間的溝通，推動地方政府間的交流。尹政府之所以主動扭轉中韓關係，在國際層面受中美對話局面和美國大選因素的影響，在國內層面受國會選舉失利以及內部要求改善中韓關係呼聲的驅動。故此，在剩餘任期內，尹錫悅在處理對華關係上將秉持“政經分離”的原則，並注重管控“親美疏中”的成本。不過，中美全面競爭格局已然形成，美國大選亦存在對華不利因素，加之朝鮮半島局勢惡化，韓國國會對外交政策的話語權有限，中韓關係轉圜的前景仍存在一定的變數。文章內容如下：



中韓建交以來，韓國長期在中美之間奉行“安美經中”的政策——在安全上依賴美韓同盟來應對朝鮮核威脅，確保國家安全；在經濟上主動搭乘中國的順風車，分享中國經濟增長釋放的紅利。然而，尹錫悅擔任韓國總統後，其標榜要拋棄前任文在寅政府在中美之間保持微妙平衡的“戰略模糊”，走向優先美韓同盟的“戰略清晰”。基於此，尹政府不僅將美韓同盟關係提升至“全球戰略同盟關係”，參加美國主導的印太地區雙、多邊機制，服膺美國對華遏制戰略；而且有意減少對華經濟依賴，在台海、南海、人權等敏感議題上配合美國發聲，使中韓關係跌入冰點。不過，從2023年秋開始，中韓關係出現了一定程度的緩和跡象，尹政府也釋放出一些試圖轉圜中韓關係的信號。2024年5月底，時隔近四年半的中日韓領導人會議在首爾重啟，成為韓國謀求改善中韓關係的重要標誌，且會後中韓關係的未來走向也引發了多方關注。故本文擬從梳理近期尹錫悅政府謀求對華關係轉圜的跡象入手，剖析其對華政策調整背後的動因，並對尹錫悅剩餘任期內中韓關係的發展前景進行初步的研判。