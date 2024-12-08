中評月刊：中美人工智能挑戰與路徑

中評社香港12月8日電/華南理工大學區域國別研究中心暨印度洋島國研究中心研究員、博士生導師彭念副教授和華南理工大學區域國別研究中心暨印度洋島國研究中心研究助理林易非、丁楚儀在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《中美推動人工智能“向善”發展的主要挑戰與可行路徑》，作者表示：本文對中美人工智能治理合作的現狀、意義、挑戰與路徑進行深入分析，並發現，中美已在人工智能領域建立政府間和民間對話機制，亦取得一些共識和進展，但挑戰猶存。這主要包括：美國對華科技限制打壓衝擊中美人工智能交流合作，美對華“零和博弈”思維破壞中美進行人工智能交流合作的政治互信，中美人工智能領域的法律規則差異和美對華數據安全和隱私保護擔憂阻礙雙方交流合作等。基於此，本文提出，中美應建立1.5軌人工智能對話機制，拓寬中美民間人工智能交流渠道和提升交流效率，避開中美人工智能技術競爭鋒芒，轉向安全治理和倫理規範建設，以促進中美人工智能治理合作，完善全球人工智能治理體系，推動人工智能“向善”發展。文章內容如下：



作為二十一世紀的突破性變革型技術創新，人工智能正在深刻重塑全球政治經濟格局以及社會發展形態。作為人工智能領域的領軍者，中美在人工智能領域的互動成為研究熱點。現有文獻大多聚焦中美在人工智能技術發展、產業應用、人才建設、安全治理等領域的比較研究以及美國人工智能發展及其對華影響等方面①，鮮有研究深入分析中美在人工智能領域的合作。實際上，中美加強人工智能治理合作意義重大，不僅可以加速人工智能技術迭代升級，還能完善全球人工智能治理體系，推動人工智能“向善”發展。基於此，本文試圖為促進中美人工智能治理合作探索新路徑，以推動構建公開透明安全有效的全球人工智能治理體系。本文分為四個部分：第一部分梳理中美人工智能治理合作的現狀，第二部分指出中美人工智能治理合作的意義，第三部分考察中美人工智能治理合作的挑戰，第四部分提出中美人工智能治理合作的路徑。