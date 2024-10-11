中評月刊：美台互疑跡象成因與影響

中評社香港10月11日電/中山大學粵港澳發展研究院博士後田賜、華中師範大學台港澳與東亞研究中心助理研究員董玲瑜在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號發表專文《美台“互疑”：跡象、成因與影響》，作者認為：隨著廣大台灣同胞日益認清外部勢力和“台獨”分裂勢力對台海和平穩定的破壞，以及美國不斷下降的綜合國力和國際威望，台灣島內日漸開始懷疑美國對台灣的各類“承諾”，“疑美論”正在島內不斷發展。與此同時，美國國內逐漸產生“疑台”情緒，不僅懷疑賴清德當局是否會繼續“維持現狀”，並懷疑美國是否還要繼續為台灣問題耗費精力和資源。由此，美台之間的“互疑”關係正在逐步顯露。“互疑”關係的顯露雖然不能從根本上讓美國和民進黨當局放棄“以台制華”和“倚美謀獨”，但隨著時間的推移，美國與“台獨”勢力之間的矛盾會愈發顯現，兩岸各界共同維護台海和平穩定、中美共同管理台海顛覆性風險的潛在機遇也有可能逐步出現。文章內容如下：



近年來，美國加緊推動“以台制華”，策動發展美台“實質關係”。民進黨當局也趁機與美國方面進行勾連，妄圖“倚美謀獨”、“以武拒統”。然而，在“台獨”分裂勢力不斷“倚美”的同時，台灣社會的“疑美”情緒卻在逐漸加深，島內各界開始愈發不相信美國會真的“支持台灣”、“保衛台灣”。另一方面，美國國內的“疑台”情緒也在持續醞釀。美國對民進黨當局的“顧慮”不斷加深，擔心賴清德成為下一個“麻煩製造者”，並開始“懷疑”是否有必要在台灣問題上耗費精力和戰略資源。由此，美台關係在表面上不斷“升溫”，但也逐步表露出“互疑”的跡象。



一、台灣的“疑美”情緒



所謂的“疑美”，是指台灣社會對美國對台灣提供政治支持和安全承諾上的懷疑心理，主要是對美國在台海衝突中有關“站在台灣一邊”和“武力保台”的不信任。



近年來，台灣島內的“疑美”情緒不斷發展，越來越多的台灣民眾認為美國的所謂“承諾”已經不再可靠，絕大多數台灣民眾懷疑美國對台灣的“安全保障”。2022年3月22日台灣“TVBS民調中心”發布的民調顯示，55%的台灣民眾認為“兩岸爆發戰爭美國不會出兵協防台灣。”2023年底，台灣《遠見》雜誌和《遠見民意研究調查》發布的“2023兩岸和平調查”顯示，74.4%的受訪者認為兩岸應增進交流；46.4%的受訪者認為，美國不會出兵幫台灣打仗；此外，受訪者還希望“投票選出能處理兩岸關係、確保兩岸和平的執政者”。