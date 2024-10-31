中評論壇：兩岸關係變化與東亞安全

會議現場 中評社香港10月31日電/中評智庫基金會、中國評論通訊社不久前在中評社北京總部召開座談會，邀請韓國全球戰略合作研究院院長、韓國外國語大學教授黃載皓，和北京大學台灣研究院院長李義虎、清華大學國際關係學系教授劉江永、中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生、國際關係學院副教授鍾厚濤，及中評智庫基金會秘書長、高級研究員羅祥喜和中評智庫基金會副秘書長、研究員郭至君與會。座談會由中評智庫基金會董事長郭偉峰主持，與會者圍繞中美和東亞對兩岸關係以及台灣問題的影響，各自給出了精辟的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊10月號以《兩岸關係與東亞安全》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



郭偉峰：開場白



首先歡迎我們遠道而來的外國朋友，韓國外國語大學全球戰略合作研究院院長黃載皓。一段時間以來，我們中評最大的一個感受就是研究兩岸關係不能僅僅停留在兩岸，中美和東亞對兩岸關係以及台灣問題的影響變化會非常之大。在這樣的情況下，我們很榮幸地認識了黃載皓教授，他帶領我們中評跟各大韓國智庫密切來往，這對我們中評社、中評網、以及中評智庫基金會擴大影響力有非常好的影響。我們趁著黃教授來訪中國，談一談兩岸關係與東亞安全的問題，同時我們也邀請了一直對中評社非常支持的在座各位朋友們一起來座談，大家可以圍繞主題根據自己關心的話題開講，每個人20到25分鐘，我們先請李義虎院長開局。