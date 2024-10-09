“十一”歸來為何易生病？中疾控答中評

中國疾病預防控制中心研究員常昭瑞（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）國家衛健委10月8日舉行新聞發布會，中國疾病預防控制中心研究員常昭瑞回答中評社記者提問時就節後易生病的原因及應對方式予以介紹。



中評社記者提問說，“十一”假期剛剛結束，大家在享受愉快假期的同時，不少人歸來後出現了感冒、咳嗽，有的出現了嘔吐、腹瀉等不適，請問可能是什麼原因引起的，又該如何進行處理？



常昭瑞說，“十一”假期後出現感冒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等不適症狀，可能由以下幾個原因引起。一是天氣變化，假期期間氣溫變化可能導致身體不適，尤其是早晚溫差大，容易引發感冒。第二是人群聚集，假期期間，出游、聚會、人與人之間的接觸增加，疾病傳播的風險也隨之增加，感染呼吸道傳染病的風險也增加。第三是飲食問題。假期期間可能飲食不規律或不衛生，包括食用不潔食物或者水源，可能導致消化系統的問題，出現嘔吐、腹瀉的症狀。第四是生活作息規律被打亂，假期外出旅遊、訪親拜友，身體容易疲勞，導致免疫力下降，也可能導致身體不適。



針對出現以上的症狀，常昭瑞建議，一是要多注意休息，保證充足的睡眠，幫助身體恢復。二是要多喝水，清淡飲食。三是要對症治療，緩解症狀。四是要做好症狀的監測，如果症狀加重或者症狀持續時間長的時候建議就醫，如果診斷為流感、諾如等呼吸道或者腸道等傳染病的時候，要盡量避免前往人群聚集場所，減少交叉感染。

