衛健委：將健康素養66條納入學校健康教育

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）在10月8日舉辦的國家衛健委新聞發布會上，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，為了幫助孩子們養成良好的健康習慣，國家衛健委會同教育部門聯合印發了通知，將“健康素養66條”的核心內容納入到學校的健康教育。



米鋒說，兒童青少年這個階段的健康是我們全生命周期健康的重要基礎。在今年上半年，國家衛生健康委也專門發布了“健康素養新66條”，也就是在日常工作生活中大家應知應會的一些基本的健康知識和技能。



米鋒表示，為了幫助孩子們養成良好的健康習慣，國家衛健委也會同教育部門聯合印發了通知，將“健康素養66條”的核心內容納入到學校的健康教育，主要包括8個“融入”：融入體育與健康課程，融入“學生心理健康大講堂”，融入教師培訓，融入校內講座，融入主題班會，融入校園環境，融入家長課堂，融入學生實踐活動。



米鋒說，在具體的實踐中，我們也特別強調要把握好幾個工作原則：一是健康教育要有機的融入現有的教學活動，不給學生、老師和家長增加額外的負擔；二是充分考慮學生不同階段的認知和身心發展特點還有地域特色等等，增強一些針對性，比如東中西部、民族地區、沿海地區等等，有區別，不搞“千篇一律”；三是倡導家庭、學校、社會聯動，共同承擔守護學生健康的責任。



米鋒也說，我們也正在組織編寫適用小、中、高年級學生的“健康素養66條”系列健康知識讀物，通過動漫、小人書等形式，增加趣味性，讓孩子們能夠愛看、能看得懂，最終會應用。通過這些我們希望從小培養他們當好自己健康的第一責任人。





