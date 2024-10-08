發改委：今冬供暖季能源供應能夠得到有效保障

中評社香港10月8日電／國家發展改革委副主任李春臨10月8日在國新辦發布會上說，國慶長假過後，中國北方地區將陸續進入供暖季，國家發展改革委已會同有關方面提早進行了一系列安排，今冬供暖季能源供應能夠得到有效保障。



新華社報導，“總體看來能源供應保障具有較好基礎。”李春臨說，煤炭方面，全國煤炭生產持續保持穩定，統調電廠存煤在2億噸以上，平均可用天數超過30天，處於歷史同期高位，東北地區備冬儲煤較為充足。電力方面，截至8月底，全國發電裝機容量31.3億千瓦，在水電、風電、光伏等可再生能源發電裝機已超過一半、電力供應不確定性增加的情況下，通過加強智能化調度和提升跨省跨區互濟水平，能夠實現電力穩定可靠供應。天然氣方面，資源供應較為充足，調峰儲氣能力較去年增加了80億立方米，入冬前實現應儲盡儲。



他表示，下一步，國家發展改革委將持續加強監測分析，壓實各方責任，全力保障能源穩定供應。一是增加煤炭、天然氣等資源生產供應，推動各類發電機組應發盡發，促進新能源高效消納。二是著力增加電煤、天然氣儲備，加強跨省跨區電力調度，做好儲能精細化調用，提升頂峰保障能力。三是優先保障民生用能，最大程度減少極端天氣等突發事件對正常生產生活的影響。



重要民生商品保供穩價方面，李春臨說，當前，全國重要民生商品市場供應充足、運行平穩。國家發展改革委將密切關注市

場動態，結合冬季及元旦、春節等重點時段形勢特點，會同有關方面提前採取措施，抓好秋冬農業生產，壓實地方儲備責任，加強產銷銜接，暢通物流運輸，及時投放貨源，強化市場監管，完善應急預案，切實保障重要民生商品市場供應，為增量政策有效落實營造良好環境。