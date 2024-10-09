中評現場：寒露已至　國家衛健委送來養生指南

新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）10月8日迎來二十四節氣中的寒露節氣，這是二十四節氣中最早出現“寒”字的節氣，標誌著深秋已至，天氣逐漸由涼爽向寒冷過渡。國家衛健委當天舉行新聞發布會，就相關問題進行解答，為寒露後公眾管理健康問題提供一份科學“指南”。



首都醫科大學附屬北京朝陽醫院主任醫師童朝暉表示，秋冬季節天氣逐漸變得寒冷，而且晝夜溫差比較大，降水量也會變小，所以在進入秋季冬季以後，呼吸道疾病頻發，特別是過去有慢性呼吸道疾病的人，有的會復發。在這個季節因為天氣變得乾燥，體內缺少水分，所以人體內環境改變，特別是抵抗力下降。



中國疾病預防控制中心研究員常昭瑞提醒，秋冬季是呼吸道傳染病的高發季節。幼童和老年人是呼吸道傳染病防控的重點人群。在保持良好的個人衛生和健康生活方式的基礎上，還要加強以下幾個方面的措施：一是針對疫苗可預防的呼吸道傳染病，要按照免疫程序及時接種疫苗。二是在呼吸道傳染病高發的季節，建議老年人和幼童盡量避免前往環境密閉、人員密集的場所，如果確需要前往，要科學佩戴口罩，減少感染的風險。三是加強對老年人和幼童的日常監測，如果出現了發熱、咳嗽等症狀的時候，要視情況及時就醫，遵醫囑科學安全用藥，在就醫過程中，患者包括陪同人員都應該要做好防護，避免交叉感染。此外，如果在家庭成員中出現了呼吸道傳染病患者的時候，要盡量避免近距離的接觸家庭內的其他成員，尤其是避免接觸老年人和兒童，也要盡量避免接觸其他人。



寒露節氣，早晚較涼，晝夜溫差變化大，容易引起血壓波動。中國醫學科學院阜外醫院主任醫師張宇輝介紹，高血壓是一個以血壓增高為主的全身性疾病，目前對於高血壓的診斷，還是以在不服用降壓藥的情況下，不同日的三次診室血壓大於等於140／90mmHg，就診斷為高血壓。但如果已經是高血壓的患者，目前正在服用降壓藥，血壓水平即使沒有達到上述數值，也應該診斷為高血壓。高血壓的危險因素包括飲食（如高鈉低鉀以及高膽固醇、高脂飲食，維生素C的缺乏）、超重和肥胖、缺少運動等，並隨著年齡增長，患病率不斷增加，長期的緊張、焦慮、心理壓力過大，也可以導致高血壓。大氣污染、高海拔、部分腫瘤藥物、高血壓家族史等，也會影響高血壓的發生。確診高血壓後，要依據血壓水平進行綜合治療。高血壓的治療，總體來說就是早發現、早治療，同時也要堅持長期的治療，不能自行停藥，長期治療也是長期獲益。