中評現場：發改委談力爭年內見到更多實效

新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）國務院新聞辦10月8日舉行新聞發布會，國家發展改革委主任鄭栅潔和副主任劉蘇社、趙辰昕、李春臨、鄭備介紹“系統落實一攬子增量政策 扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好”有關情況，並答記者問。



9月26日，中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，推出一攬子增量政策。9月29日，國務院召開常務會議，專題研究部署一攬子增量政策的具體落實工作。昨日這場發布會是繼上述兩場重要經濟會議之後首個關於系統落實一攬子增量政策的發布會，國家發改委“一正四副”的出席規格，近年來罕見。此次發布會將釋放哪些重磅信號，備受各界關注。



國家發展改革委主任鄭栅潔分析當前經濟形勢指出，準確把握中國經濟實際，要做到全面客觀冷靜，看宏觀全局、看發展態勢，既要看當下，也要看未來。從宏觀全局看，面對更加錯綜複雜的國內外環境，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力加快形成，民生保障不斷加力，防範化解重點領域風險取得新的積極進展，高質量發展深入推進，社會大局保持穩定。從發展態勢看，我國經濟發展的基本面沒有改變，市場潛力大、經濟韌性強等有利條件沒有改變，隨著各項存量政策效應繼續釋放特別是增量政策出台實施，近期市場預期明顯改善，製造業採購經理指數（PMI）回升較快，股票市場回暖上漲，“十一”假期市場消費旺盛。我們對實現全年經濟社會發展目標任務充滿信心，對保持經濟社會持續平穩健康發展充滿信心。



關於一攬子增量政策，鄭栅潔表示，貫徹落實一攬子增量政策，是項綜合性、系統性工作，要提高針對性和精準性，增強有效性和可持續性。具體來說有五個“針對”。一是針對經濟運行中的下行壓力，強化宏觀政策逆周期調節，各方面都要持續用力、更加給力。二是針對國內有效需求不足等問題，把擴內需增量政策重點更多放在惠民生、促消費上，積極發揮投資有效帶動作用。三是針對當前一些企業生產經營困難，加大助企幫扶力度，切實優化營商環境，幫助企業渡過難關。四是針對樓市持續偏弱，採取綜合性政策措施，促進房地產市場止跌回穩。五是針對前期股市震蕩下行等問題，出台有力有效系列舉措，努力提振資本市場。下一步，我們將和各部門、各地區一起，全面貫徹、加快落實黨中央、國務院決策部署，系統落實一攬子增量政策，打出一套“組合拳”，打通政策落實中的堵點卡點，扎實推動經濟穩定向上、結構不斷向優、發展態勢持續向好，力爭年內見到更多實效，也為明年“十四五”順利收官乃至“十五五”良好的開局打好基礎。