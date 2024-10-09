發改委：有力有效加強高質量發展用能保障

國家發改委副主任趙辰昕（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）國家發改委副主任趙辰昕在10月8日國新辦新聞發布會上就一攬子增量政策對於加強重大項目用能保障的具體安排予以介紹，他表示，用能保障也是要素配置保障中非常重要的部分。用能保障對高質量發展非常重要，可以說是支撐高質量發展的關鍵。為貫徹落實9月26日中央政治局會議決策部署，加強要素配置保障，助力實體經濟發展，國家發展改革委進一步明確了能源消耗總量和強度調控的具體舉措。



一是有效拓展增量用能空間。“十四五”以來，國家發展改革委通過完善能源消耗總量和強度調控政策，已經明確不再將原料用能和非化石能源消費納入能耗調控。大家知道，隨著可再生能源的快速發展，這項政策可拓展的用能空間規模在逐步擴大。從目前瞭解到的情況看，用好用足這項政策，還有不少需要加力的地方。為此，在這次增量政策中進一步明確，在開展固定資產投資項目節能審查和節能目標責任評價考核時，要嚴格將原料用能和非化石能源消費量予以扣除，以此引導地方重點控制化石能源消費，鼓勵通過購買綠電綠證增加可再生能源消費，從而為經濟社會發展騰出增量用能空間。與此同時，我們將繼續加大工作力度，堅決遏制高耗能高排放項目盲目無序上馬，有效抑制不合理新增用能需求，促進產業優化升級和健康發展。



二是深入挖掘存量節能潛力。目前，我國全社會存量用能規模約為“十四五”新增用能空間的10倍，深入挖掘存量節能潛力能夠為經濟社會發展騰出巨大的用能空間。我們將統籌運用中央預算內投資、超長期特別國債等資金渠道，結合深入實施“兩新”等工作，加力支持重點領域節能降碳改造和用能設備更新，以存量挖潛積極保障傳統產業轉型升級和新興產業發展合理用能需求。



三是加力實施國家重大項目能耗單列。研究將一批符合國家重大生產力布局、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平、支撐新質生產力發展的重大項目納入“十四五”能耗單列範圍，相關項目的能耗將不再計入項目所在地省級政府節能目標責任評價考核範疇，強化對國家布局重大項目的用能保障。



趙辰昕表示，下一步，國家發展改革委將持續抓好相關政策的貫徹執行，以更高水平更高質量做好節能工作為抓手，有力有效加強高質量發展用能保障，為經濟平穩健康可持續發展提供強有力的用能支撐。





