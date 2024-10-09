發改委：月底前下達千億元兩重建設項目清單

國家發展改革委副主任劉蘇社（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）國務院新聞辦10月8日舉行新聞發布會，國家發展改革委副主任劉蘇社介紹，政府投資方面，今年近6萬億元的政府投資絕大部分已經落實到具體項目，目前正在加快形成更多的實物工作量，今年7000億元的中央預算內投資已經下達，目前項目開工率是58%；1萬億元的超長期特別國債裡用於“兩重”建設的7000億元也全部下達到項目，項目開工率是50%；今年用於項目建設的3.12萬億元的地方政府專項債，目前到9月底統計已經發行2.83萬億元，發行率是90%，項目開工率是85%；去年四季度增發的用於災後恢復重建和提升防災減災救災能力的1萬億元國債，所有項目到今年6月底已經全部開工，目前已經完成投資7700億元。



劉蘇社說，民間投資方面，今年以來，我們已經向民間資本推介1635個重大項目，其中吸引民間資本參與項目441個、總投資3448億元。民間資本參與核電、鐵路等重大基礎設施項目也取得了新的進展。我們還組織篩選形成第一批189個全國重點民間投資項目，幫助協調解決資金要素保障等重大問題。同時規範實施政府和社會資本合作新機制，聚焦使用者付費、全部採取特許經營模式、優先支持民營企業參與等政策導向，向社會公布了一批示範項目、涉及總投資1410億元。



劉蘇社表示，按照中央政治局會議精神和國務院常務會的部署，下一步，我們將會同有關部門，統籌擴大有效投資的增量政策和存量政策，促進投資平穩增長。下面從五個方面就落實落地工作予以補充。



一是抓緊提前下達2025年部分“兩重”建設項目的清單和中央預算內投資計劃。支持“兩重”建設是黨中央著眼於強國建設、民族復興偉業作出的一項重大決策部署。2025年還將繼續發行超長期特別國債並且優化投向，“兩重”建設仍將保持有力度的安排。目前，發改委正會同有關部門和地方自上而下抓緊謀劃儲備一批“兩重”建設的重大項目，並同步加快推進政策、規劃、體制機制創新等“軟建設”，通過持續完善投入機制、提高投入效率，統籌“硬投資”與“軟建設”，共同實現“兩重”目標。中央預算內投資繼續支持基礎性、公益性、長遠性的項目，加快補齊我國現代化建設的短板弱項。考慮到提前下達項目清單和投資計劃，有助於加快開展項目前期工作、先行開工實施，為此，我們擬在本月底按程序提前下達1000億元“兩重”建設項目清單和1000億元中央預算內投資計劃。所涉及的項目已經經過發改委會同有關部門認真篩選，符合投向、前期工作成熟、具備下達條件，可以盡快在年內形成實物工作量。