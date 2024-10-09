發改委：今冬供暖季能源供應能得到有效保障

國家發改委副主任李春臨（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）國家發改委副主任李春臨在10月9日國新辦新聞發布會上表示，國家發展改革委已會同有關方面提早進行了一系列安排，總體看來能源供應保障具有較好基礎。下一步，國家發展改革委將持續加強監測分析，壓實各方責任，全力保障能源穩定供應。



有記者提問，10月份以後，各地陸續進入冬季用電用暖用氣高峰，請問如何做好今冬能源供應保障和民生商品等重要物資保供穩價工作？



李春臨說，國慶長假剛過，已近深秋，北方地區將陸續進入供暖季，緊接著就是元旦、春節兩節，9月26日中央政治局會議對這項工作已經作了部署。



第一是關於能源保障。李春臨說，國家發展改革委已會同有關方面提早進行了一系列安排，總體看來能源供應保障具有較好基礎。煤炭方面，全國煤炭生產持續保持穩定，統調電廠存煤在2億噸以上，平均可用天數超過30天，處於歷史同期高位，東北地區備冬儲煤較為充足。電力方面，截至8月底，全國發電裝機容量31.3億千瓦，在水電、風電、光伏等可再生能源發電裝機已超過一半、電力供應不確定性增加的情況下，通過加強智能化調度和提升跨省跨區互濟水平，能夠實現電力穩定可靠供應。天然氣方面，資源供應較為充足，調峰儲氣能力較去年增加80億立方米，入冬前實現應儲盡儲。



李春臨表示，下一步，國家發展改革委將持續加強監測分析，壓實各方責任，全力保障能源穩定供應。一是增加煤炭、天然氣等資源生產供應，推動各類發電機組應發盡發，促進新能源高效消納。二是著力增加電煤、天然氣儲備，加強跨省跨區電力調度，做好儲能精細化調用，提升頂峰保障能力。三是優先保障民生用能，最大程度減少極端天氣等突發事件對正常生產生活的影響。在剛剛過去的夏季，受極端高溫等影響，全國最大用電負荷和日最大用電量分別創下14.51億千瓦和325億千瓦時的歷史新高，較2023年峰值分別高出了1.06億千瓦和24億千瓦時，在這樣的情況下我國能源電力供應平穩有序。即便是受台風和洪澇災害影響，造成部分地區短時停電，也在第一時間組織搶修，及時恢復供電。在各方共同努力下，今冬供暖季能源供應能夠得到有效保障，為經濟持續回升向好和人民群眾溫暖過冬提供堅實有力的支撐。