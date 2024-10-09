發改委：加快推動以人為本的新型城鎮化建設

國家發展改革委副主任鄭備（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）國家發展改革委副主任鄭備10月8日在國新辦新聞發布會上表示，推進以人為本的新型城鎮化是一項系統工程。7月28日，國務院出台《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》後，我們會同有關部門抓緊細化了今明兩年的重點任務，正在開展省市縣三級專題培訓，並將聚焦破解推進新型城鎮化的瓶頸難題啟動試點工作。為加快推動以人為本的新型城鎮化建設，在一攬子增量政策中，我們重點圍繞五年行動計劃部署的四大行動，加大政策支持和實施力度。



一是在實施新一輪農業轉移人口市民化行動方面，我們聚焦破除1.7億多進城農民工及其隨遷家屬市民化過程中的堵點卡點，針對大城市落戶難問題，重點加快推動城區常住人口300萬以上城市放開放寬落戶條件，全面設立街道社區公共戶口，完善租房落戶政策；針對農業轉移人口最關心的教育、醫療等問題，加大超長期特別國債對人口集中流入城市普通高中建設、醫院病房改造等項目的支持力度。



二是在實施潛力地區城鎮化水平提升行動方面，我們聚焦解決縣城綜合承載能力不足、產業基礎薄弱等問題，通過地方政府專項債券、政策性銀行中長期貸款等積極支持，加快縣城基礎設施和產業配套設施建設，推進中西部地區與東部地區的產業對接合作，促進一批重大項目落地實施。



三是在實施現代化都市圈培育行動方面，我們聚焦打通城際交通“斷頭路”“瓶頸路”，加強地方政府專項債券等資金支持，建設一批市域（郊）鐵路、城際鐵路和城市快速路，加快形成通勤圈、產業圈、生活圈，提高同城化發展水平。



四是在實施城市安全韌性水平提升行動方面，我們聚焦消除城市建設運行中的風險隱患，重點開展地下管網等“裡子”工程建設，提前安排明年的投資項目計劃，大力實施城市生命線安全工程，加快完善防洪排澇工程等體系，盡快補齊城市安全韌性短板。



鄭備說，新型城鎮化是擴大消費的“倍增器”、拉動投資的“加速器”。我們將會同有關部門充分發揮新型城鎮化對擴大內需的重要作用，為經濟平穩健康可持續發展提供有力支撐。



