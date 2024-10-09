鄭栅潔：系統落實一攬子增量政策

國家發展改革委主任鄭栅潔（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）國務院新聞辦10月8日舉行新聞發布會，國家發展改革委主任鄭栅潔就系統落實一攬子增量政策的具體舉措作介紹。他表示，一攬子增量政策體現了三個“更加注重”，就是更加注重提高經濟發展質量，更加注重支持實體經濟和經營主體健康發展，更加注重統籌高質量發展和高水平安全。這些政策的謀劃制定，也體現了四個“堅持”。一是堅持目標導向，錨定全年目標任務，用好用足政策空間，努力激發更大發展潛能。二是堅持問題導向，聚焦經營主體和社會關切，緊扣經濟社會發展和企業生產經營中的困難問題，採取針對性更強的措施。三是堅持系統施策，統籌財政、金融、消費、投資、房地產、股市、就業、民生等各領域政策，增強宏觀政策取向一致性，強化政策合力。四是堅持長短結合，統籌做好今明兩年政策的銜接，推動經濟持續平穩健康發展，確保“十四五”順利收官。



一、加力提效實施宏觀政策



一是加大宏觀政策逆周期調節力度。加強財政稅收、貨幣金融、投資消費、收入分配等宏觀政策的統籌協調和系統集成，強化政策工具協同創新，把握好政策實施的時度效，放大政策組合效應。要保證必要的財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用；要加力支持地方開展債務置換，化解債務風險。降低存款準備金率，實施有力度的降息，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，為經營主體投融資、宏觀政策實施等創造更好的金融環境，近期已經出台實施降准降息等政策，其他金融政策也在積極推進。



二是加快推動重大改革舉措落地。黨的二十屆三中全會明確了300多項重點改革舉措，目前各項任務正在逐項有序推進落實。我們將加快推出一批條件成熟、可感可及、有利於實現經濟持續健康發展的改革舉措，比如制定全國統一大市場建設指引、發布新版市場准入負面清單、建立未來產業投入增長機制、健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度、出台健全社會信用體系的意見等。同時，加大引資穩資力度，進一步擴大自主開放，修訂擴大鼓勵外商投資產業目錄，推出新一批重大外資項目，實施更加開放的過境免簽政策。