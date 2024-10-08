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中國對原產歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施
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2024-10-08 17:09:42
中評社香港10月8日電／中國商務部8日發布年度第42號公告，決定自10月11日起採用保證金形式對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施。
新華社報導，應國內相關白蘭地產業申請，商務部於2024年1月5日發布公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。立案後，商務部嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織規則進行調查，並於2024年8月29日作出初步裁定，裁定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。
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