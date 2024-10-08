增值稅發票數據顯示：國慶假期消費市場活力足

中評社香港10月8日電／中國國家稅務總局8日公佈的增值稅發票數據顯示，國慶假期，消費市場展現較強活力，消費相關行業日均銷售收入（下同）同比增長25.1%。



新華社報導，基本生活類商品消費增勢較好。國慶假期，糧油食品銷售收入同比增長16.4%；綜合零售銷售收入同比增長9%，其中百貨零售、超市、便利店銷售收入同比分別增長34%、8.9%和4.4%，有力保障了居民生活需要。



特色餐飲住宿服務平穩增長。國慶假期，小吃、快餐行業銷售收入同比分別增長8.1%和9%；露營、民宿休閒新場景受到歡迎，相關銷售收入同比分別增長43.2%和6.3%。



家電及家居類商品消費快速增長。國慶假期，各地通過打折讓利、線上團券等方式惠及消費者，促進家用電器和音像器材銷售收入同比增長149.1%；家具、裝飾材料、塗料等與家居裝修相關的商品銷售呈快速增長態勢。



汽車市場迎消費熱潮。國慶假期，在消費品以舊換新等政策帶動下，全國汽車新車銷量同比增長11.7%，其中新能源車同比增長45.8%。假期出行增多，拉動機動車充電行業增幅走高，銷售收入同比增長29%。



文化服務等市場消費活躍。國慶假期，居民通過觀演出、看電影、逛書店等方式滿足文化消費需求，帶動文化服務銷售收入同比增長85.2%。