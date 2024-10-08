2024年諾貝爾物理學獎揭曉

中評社香港10月8日電／央視新聞消息，瑞典皇家科學院當地時間10月8日宣布，將2024年諾貝爾物理學獎授予約翰·J·霍普菲爾德（John J. Hopfield）和傑弗里·E·辛頓（Geoffrey E. Hinton），表彰他們在使用人工神經網絡進行機器學習的基礎性發現和發明。兩位獲獎者從20世紀80年代起就開展了與物理學相關的人工神經網絡的重要工作。他們將平分1100萬瑞典克朗（約合745萬元人民幣）獎金。



兩人使用物理學工具開發了今天機器學習技術的基礎方法。約翰·J·霍普菲爾德創造了一種關聯記憶，它能夠存儲和重構圖像以及其他模式類型。傑弗里·E·辛頓發明了一種能夠自主發現數據中屬性的方法，並執行任務，如識別圖像中的特定元素。辛頓將霍普菲爾德網絡的想法應用於一種新網絡，這種新網絡使用另一種方法：玻爾茲曼機。玻爾茲曼機可以學習給定數據類型的特徵元素，可以用來分類圖像或創建新材料。這種機器學習幫助推動了當今機器學習的快速發展。



約翰·J·霍普菲爾德，1933年出生於美國伊利諾伊州芝加哥市，1958年獲得美國康奈爾大學博士學位，現任美國普林斯頓大學教授。



傑弗里·E·辛頓，1947年出生於英國倫敦，1978年獲得英國愛丁堡大學博士學位，現任加拿大多倫多大學教授。