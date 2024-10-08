【大 中 小】 【打 印】 以色列對加沙戰爭一年的數據 http://www.CRNTT.com 2024-10-08 21:02:45



中評社香港10月8日電／半島電視台報導，以色列開始對加沙巴勒斯坦人實施種族滅絕已經一年了。



以色列於10月7日開始對加沙地帶發動攻擊，以報復卡桑旅武裝人員的襲擊，卡桑旅是哈馬斯和其他巴勒斯坦組織的武裝分支。約1140人在襲擊中喪生，約240人被俘虜到加沙地帶。



作為回應，以色列開始猛烈轟炸，並加強了自2007年以來對加沙的嚴酷圍困。



過去一年，以色列的襲擊造成至少41909名居住在加沙的巴勒斯坦人死亡，相當於每55名加沙居民中就有1人喪生。



至少有16756名兒童被殺害，這是過去二十年來衝突中兒童被殺害人數最多的一年。超過17000名兒童失去了父母一方或雙方。



41909人死亡



儘管遭到全球譴責以及各國際組織和人權組織的呼籲，以色列仍繼續發動不分皂白的襲擊，在加沙人民中散播恐怖，並殺害了數代家庭。



加沙至少有97303人受傷，相當於每23人中就有1人受傷。



據世界衛生組織統計，近四分之一的受傷者（約22500人）的傷勢嚴重，無法得到康復治療。嚴重的肢體損傷是康復治療的主要動力。



據近東救濟工程處統計，由於以色列持續的圍困，每天都有10名兒童失去一條或兩條腿，手術和截肢幾乎不使用麻醉劑。



97303人受傷



除了死傷者外，估計還有10000多人被埋在廢墟下。



由於工具很少，志願者和民防工作者只能依靠赤手空拳來清除廢墟、營救被困在混凝土之下的人們。



據估計，加沙地帶遭到了75000噸爆炸物的襲擊。專家預測，可能需要數年時間才能清除超過4200萬噸的爆炸物，其中還充滿了未爆炸的炸彈。



10000人被埋在廢墟之下



以色列襲擊了加沙幾乎所有的醫院和醫療機構。



過去一年來，至少有114家醫院和診所停止運營，許多患者無法獲得基本醫療服務。



據加沙新聞辦公室報導，34所醫院和80個衛生中心停止服務，162個醫療機構遭到以色列軍隊襲擊，至少131輛救護車遭到襲擊和損壞。



一些專家認為，襲擊醫院——特別是襲擊治療重症患者和嬰兒的醫院——可能根據國際法規定構成戰爭罪。



114家醫院和診所無法運營



以色列對醫院的襲擊以及對加沙的持續轟炸已造成至少986名醫務工作者死亡，其中包括165名醫生、260名護士、184名衛生助理、76名藥劑師和300名管理和支持人員。



在一線工作人員中，至少有85名民防工作人員喪生。



從7個亂葬坑中發現520具屍體



以色列軍隊包圍了加沙數家醫院，囚禁了數百人。



2024年4月，汗尤尼斯納賽爾醫療中心發現了300具年輕男女和兒童的屍體。



同月，在拜特拉希亞一所學校的場地上又發現了一個亂葬坑。



5月，加沙新聞辦公室宣布在希法醫院又發現了一個集體墳墓，其中一些屍體被斬首。加沙緊急行動中心主任穆塔西姆·薩拉赫表示，在接待和急診部的床上發現了屍體，屍體被壓在病人和受傷者的頭上，並被活埋。



170萬人感染傳染病



過去一年中，由於缺乏衛生設施、露天污水排放和衛生條件不佳，加沙230萬人口中有四分之三（75%）感染了傳染病。



以色列拒絕提供醫療物資已危及至少35萬名需要緊急治療的慢性病患者的生命。



至少10000名癌症患者無法再接受必要的治療，至少15000名受傷或患有慢性病的人需要前往加沙以外的地方接受治療。



96%的人面臨食物短缺



根據《國際刑事法院羅馬規約》，在國際武裝衝突中故意使人民挨餓是戰爭罪。



半島電視台《Fault Lines》的一項調查發現，以色列有計劃地拒絕向饑餓的民眾提供援助和水。美國前國務院官員斯泰西·吉爾伯特在接受半島電視台採訪時表示，以色列一直在阻止援助，這一點眾所周知，援助機構和美國都有記錄。



至少有215萬人（占加沙人口的96%）面臨嚴重糧食短缺。根據綜合糧食安全階段分類，五分之一的巴勒斯坦人（約49.5萬人）面臨饑餓。



700口水井被毀



據非營利組織Anera稱，截至2024年3月，加沙95%的人口已數月無法獲得清潔水。



在整個加沙，每人每天只能獲得1.5至1.8升（51至61盎司）的水。世衛組織建議的每日清潔水攝入量為每人100升（26加侖）。



9月，人道協調廳表示，來自以色列的所有三個供水連接點均處於部分運行狀態，三座海水淡化廠中兩座運行不穩定。



無奈之下，加沙人民只能飲用無法飲用的咸水，並在海里洗澡、洗衣服。



對記者來說最危險的地方



據無國界記者組織報導，自10月7日以來，已有130多名記者被殺害，其中幾乎全部是巴勒斯坦人。



加沙媒體辦公室公布的遇難人數為175人，自10月7日以來，平均每周有4名記者遇難。



數千人被關押在以色列監獄



超過10000名巴勒斯坦人被關押在以色列監獄，條件極其惡劣，其中至少有 250 名兒童和 80 名婦女。



許多人未經指控就被關押。至少有3332名巴勒斯坦人未經指控或審判就被行政拘留。



加沙大部分地區被毀



據估計，加沙地帶遭到了75000噸爆炸物的襲擊。專家預測，可能需要數年時間才能清除超過4200萬噸的爆炸物，其中還充滿了未爆炸的炸彈。



加沙媒體辦公室估計，以色列襲擊加沙地帶造成的直接損失達330億美元。



150000所房屋被徹底摧毀



據人道協調廳統計，截至1月份，60%的住宅和80%的商業設施遭到損壞或摧毀。



加沙媒體辦公室估計，150000所房屋和3000多公里的電網被徹底摧毀。



123所學校和大學被徹底摧毀



由於大量房屋被毀，加沙數百所學校被改建成避難所，導致至少625000名加沙兒童失學。



過去一年裡，以色列徹底摧毀了123所學校和大學，並損壞了至少335所學校和大學。



至少有11500名學生和750名教師及教育工作者遇難。



對文化遺址、清真寺和教堂的襲擊



過去一年裡，至少有206個考古和遺產遺址遭到毀壞。



以色列的襲擊已徹底摧毀至少611座清真寺，並對另外214座清真寺造成部分損壞。



12月8日，加沙的奧馬里大清真寺在以色列空襲中遭到嚴重破壞。其擁有747年歷史的圖書館曾是珍稀手稿的收藏地，其中包括古蘭經的舊副本，但現在已變成一片廢墟。



加沙的所有三座教堂均遭到以色列襲擊並受損。



聖波菲裡烏斯教堂是一座建於五世紀的教堂，也是加沙最古老的禮拜場所之一，於2023年10月17日遭到襲擊，並於2023年7月30日再次遭到襲擊。



410名運動員、體育官員或教練喪生



以色列軍隊摧毀了至少34處體育設施、體育場和體育館。



據巴勒斯坦足協稱，截至8月，已有至少410名運動員、體育官員或教練在戰爭中喪生。



其中297人為足球運動員，包括84名懷揣夢想為巴勒斯坦效力的孩子。

大 中 小】 【打 印】