如何區分流感和肺炎？專家：病原不同

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院主任醫師童朝暉（中評社 海涵攝） 中評社北京10月9日電（記者 海涵）首都醫科大學附屬北京朝陽醫院主任醫師童朝暉10月8日在國家衛健委舉行的新聞發布會上介紹了流感和支原體肺炎的區別。他表示，二者症狀類似，病原不同。



童朝暉表示，每年的冬天來臨，流感增加，同時呼吸道疾病也是整體在增加，比方說肺炎還有一些慢性疾病也會復發。從病原和症狀上來講，流感和支原體肺炎是不同的，流感主要是由流感病毒引起的，一部分會加重導致肺炎，主要表現為發熱，以高熱常見，同時嗓子疼、幹咳多見，如果合併有細菌感染或到了肺炎以後也會有痰，這是流感的表現。流感是人群普遍易感，和年齡沒有明顯關係，其治療需要服用抗流感病毒的藥物，目前也有一些比較有效的藥物。



“支原體肺炎一般是由肺炎支原體引起的，成人和兒童都會得病，但是兒童會多見一些。支原體肺炎往往症狀會表現得相對輕一些，也會有發熱、幹咳的情況，有的甚至沒有明顯加重的時候，症狀還不明顯。從臨床上來看，兒童的發病相對成人會多見，支原體肺炎的治療往往是要用抗生素，也就是抗細菌的藥物，肺炎支原體是一種特殊的不同於常見細菌的一種病原體，我們把它叫非典型病原體，在臨床上的治療和流感不一樣。”



童朝暉說，流感也好，支原體也好，都屬於自限性疾病，沒有明顯的基礎疾病，青壯年往往很容易好轉，也沒有什麼嚴重的結果。流感病程往往是7到10天，支原體病程是10到14天。



童朝暉說，對流感來講，預防最重要。流感疫苗是非常成熟的，所以接種疫苗非常重要，如果符合適應症的人群，應該及時去接種流感疫苗。目前還沒有針對支原體的疫苗，所以大家在公共場合要遵守呼吸道禮儀，科學佩戴口罩，注意手衛生，同時保持居室通風和個人良好衛生習慣。支原體肺炎往往好發於學齡前兒童和青少年，成人也有，近幾年的發病率也是在升高，它的主要症狀包括持續幹咳，發燒、乏力、胸疼這些臨床表現，這時候應該及時到醫院就診。

