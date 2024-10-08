世衛：以色列襲擊黎巴嫩致65名醫護人員喪生

中評社香港10月8日電／世界衛生組織駐黎巴嫩事件響應副主管伊恩·克拉克在線出席聯合國日內瓦辦事處每周新聞發布會並作出評估。



TRT消息，在繼續遭到以色列空中和陸地襲擊的黎巴嫩，自 9 月 17 日以來，已有 65 名醫護人員在以色列針對醫療系統發動的 16 次襲擊中喪生。



世界衛生組織駐黎巴嫩事件響應副主管伊恩·克拉克在線出席聯合國日內瓦辦事處每周新聞發布會並作出評估。



伊恩·克拉克指出，他們對黎巴嫩醫療保健系統日益增加的暴力行為的影響深感擔憂，他說：



“自9月17日以來，黎巴嫩醫療系統已發生16起襲擊事件。這些襲擊導致65名醫務人員死亡、40人受傷。”



克拉克表示，由於黎巴嫩南部襲擊事件增多，96個醫療中心被關閉，5家醫院由於物理或基礎設施損壞而無法運作。



伊恩·克拉克 (Ian Clarke) 解釋說，該地區 4 家醫院已部分疏散。



他說：“儘管容量非常有限，但緊急服務仍在繼續運行。包括危重透析和癌症患者在內的患者必須轉移到其他醫院。”



克拉克強調，黎巴嫩流離失所者人數正在迅速增加，並表示這些人面臨流行病的風險。



他提醒道，黎巴嫩的衛生系統多年來一直受到經濟和政治不穩定的影響，所有這些事件都加深了與健康相關的問題。



克拉克表示，儘管遇到困難，世衛組織仍與黎巴嫩衛生部協調行動並提供支持。