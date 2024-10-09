快評：敏感日子挑釁　勢遭加碼回擊

中評社快評／明天就是“雙十”，賴清德會說什麼？不等他開口也能猜出大概，因為賴上台後講來講去還是“台獨”論述，新瓶裝舊酒，只是挑釁的強弱有所不同而已。因為“雙十”日子敏感，賴清德如再提“祖國論”，甚至有更強硬挑釁，大陸回擊勢必加碼。



路透社7日報導，台灣“國安”系統評估，無論賴清德在“雙十”講什麼，大陸都可能針對此講話展開軍演，並稱之為“聯合利劍－2024B”。台灣軍方8日又預告，大陸將於10日當天發射運載火箭，飛越台灣“防空識別區”。



很明顯，“賴當局”清楚“雙十”挑釁的後果。如果明知而不加節制、加碼挑釁，就是存心為之。馬英九基金會執行長蕭旭岑8日提醒，這是“賴當局”的“連環套”，先營造大陸軍演的氛圍，然後在“雙十”演說“加料”，激怒大陸強烈反應，以獲取政治利益。



國台辦發言人朱鳳蓮8日抨擊賴清德10月5日拋出的“祖國論”。朱鳳蓮指出，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的“新兩國論”，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同；賴清德新瓶裝舊酒的“台獨”謬論，再次暴露其冥頑不化的“台獨”立場和升高敵意對抗的險惡用心。



大陸方面正密切注視“賴當局”的言行，解放軍秣馬厲兵、枕戈待旦。這些年“台獨”每挑釁一次，大陸的反制就推進一步。台灣軍方對台海局勢尤其清楚，台灣海軍司令唐華在3日出刊的《經濟學人（The Economist）》訪問中稱，大陸解放軍在“賴當局”上台後對台實施“蟒蛇戰略”，已準備好“只要願意隨時可以封鎖台灣”，從機艦數量到執行任務的時間都翻倍成長。



大陸全國台企聯總會長李政宏8日呼籲“賴當局”莫在此時說出無謂的挑釁言辭，要為兩岸關係發展謀求新方式。“雙十”不應是搞事的日子，“台獨”死路一條。奉勸“賴當局”多想如何和解避戰，而非繼續挑釁生事，還台海和平與安寧。