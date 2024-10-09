中國科學家讓斯里蘭卡百姓喝上“放心水”

10月2日，在斯里蘭卡中北部地區尼迪亞村，學生正在中國援建的飲用水裝置旁飲水。新華社發 中評社北京10月9日電／據新華社消息，在中國科學院生態環境研究中心水污染控制實驗室主任魏源送辦公室的抽屜中，珍藏著一封特別的感謝信：牛皮紙信封上印有輾轉多地的郵戳，密密麻麻的斯里蘭卡僧伽羅語字母後，附有全體村民的親筆簽名和手印。信中寫道，“尼迪亞村民衷心感謝魏源送教授的幫助，我們終於喝上了放心可口的飲用水……”



魏源送與斯里蘭卡的結緣要從2013年8月說起。一天，他收到了一封來自斯里蘭卡的求助郵件。發件人韋勒戈德博士曾參加過中國科學院“水與衛生”援外培訓班，他詢問是否能基於課上講授的水處理技術進行合作，以解決與斯里蘭卡飲用水相關的慢性腎病（CKDu）問題。



當時數據顯示，自1990年以來，斯里蘭卡CKDu患者高達4萬餘人。世界衛生組織初步研究表明，該病與當地百姓飲用的地下水水質高度相關。



這一重大民生問題從此闖入了中國科學家的視野。2014年8月，魏源送第一次踏上了斯里蘭卡的土地，開始了“摸爬滾打”的調研歷程：他和韋勒戈德一起租車、找路，每天顛簸數小時到達病區考察；挨家挨戶走訪、召集村民詢問病情，很多時候還遭到冷遇，一天下來甚至喝不上一杯水；想要實地采樣卻被不明就裡的村民阻攔，費盡口舌卻只落得滿身蚊子包……



“之前也有一些國家的人在這裡考察，當時許多當地人以為中國人和其他國家一樣，只是為了寫寫文章、發發論文才來，不是為了真正幫助他們。”魏源送說。



經過前期調研和中斯雙方溝通協調，2015年3月，中科院與斯里蘭卡城市發展與供排水部（注：現為供排水部）簽署了合作備忘錄，正式決定開展CKDu追因與飲用水安全保障研究合作。此後，魏源送頻繁往返於兩國，與更多中國科學家們一道，在斯開展了一系列真誠、扎實的研究合作。



“我們的主要合作方斯里蘭卡供排水部換了9任常務秘書，每換一位常秘我就來一次。如今，我們不僅得到了各級官員的肯定，也在民間收穫了很多情誼。”魏源送說。

