美西方話語體系遭重創　“南方覺醒”再掀潮

1月13日，在美國首都華盛頓，人們參加聲援巴勒斯坦的集會遊行活動。大批示威者揮舞旗幟和標語，高喊口號聲援巴勒斯坦，呼籲停火。新華社發 中評社北京10月9日電／新一輪巴以衝突去年10月爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動造成前所未有的人道災難，引發全球關注。



在已持續一年的戰火中，美西方利用其構建和維繫的話語體系偏袒縱容以色列，充分暴露出西方人權觀、主權觀及國際秩序構建理念的虛偽和雙標。而“全球南方”國家在衝突爆發後展現出更具獨立自主特色的外交主張和行動，進一步推動了“南方覺醒”時代浪潮。



美西方偏袒以方



本輪巴以衝突爆發後，美國作為以色列最主要盟友，一方面為以提供軍事援助和支持，另一方面在外交和輿論層面為以方撐腰。



美國布朗大學7日發布的一份報告顯示，自去年10月7日以來，美國已至少向以色列提供了超過179億美元的軍事援助，創歷史新高。



在聯合國安理會，美國多次否決有關加沙停火決議草案，並於今年4月否決關於巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議草案。今年9月，第十次聯合國大會緊急特別會議以壓倒性票數通過決議，要求以色列在未來12個月內結束對巴領土的非法占領，美國依然投了反對票。



與此同時，美國主流媒體對加沙戰事的報導盡顯“雙標”色彩。美國“截擊”網站今年年初的調查顯示，《紐約時報》《華盛頓郵報》《洛杉磯時報》等一貫發表偏向以色列的新聞報導，過分強調以方損失，並用煽情言語描述以色列人員傷亡。調查認為，美方主要報紙和主流電視媒體的偏見報導，會影響人們對這場戰爭的普遍看法，導致受眾產生扭曲觀點。

