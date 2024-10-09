國台辦：賴清德“祖國論”系“台獨”謬論

國務院台辦發言人朱鳳蓮。（來源：國務院台辦公眾號） 中評社北京10月9日電／據國務院台辦公眾號消息，有記者問，賴清德日前在台北參加某活動時聲稱，“就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國”，“如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，切勿用祖國兩字”。這番“祖國論”在島內引發爭議，遭到各界批評。請問對此有何評論？



國務院台辦發言人朱鳳蓮今日應詢表示，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”的“新兩國論”，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。賴清德新瓶裝舊酒的“台獨”謬論，再次暴露其冥頑不化的“台獨”立場和升高敵意對抗的險惡用心。



朱鳳蓮指出，台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。1945年10月25日，中國政府宣告“恢復對台灣行使主權”。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。



朱鳳蓮表示，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變。無論賴清德拋出什麼樣的“歷史悖論”、“台獨怪談”，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。希望廣大台灣同胞充分認清賴清德當局的謀“獨”伎倆，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。