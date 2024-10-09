中國華僑歷史博物館中的“中藥香”

中國華僑歷史博物館華僑華人歷史文化展中，以歷史實物復原的中藥鋪。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京10月9日電／據人民日報海外版報導，長期以來，海內外華僑華人攜手同心、勇毅前行，共同書寫中華民族發展的時代篇章。在中國多地，各具特色的華僑專題博物館保存和記錄著華僑華人相關歷史文物，也講述著海內外華僑華人參與中華民族偉大復興征程的鮮活故事。本版特別策劃“僑·博物館”系列報導，邀請讀者共同走進華僑專題博物館，透過一件件特殊藏品，從不同博物館的特色“切面”中，感受華僑專題博物館的獨特風采，傾聽華僑華人的動人故事。



梁上懸著中藥包，墻上滿是碼放各類藥材的抽屜，櫃台擺著盛涼茶的大水桶，掌櫃小心翼翼地稱量著中藥材，夥計在藥鋪門前賣力踩著藥碾子……在中國華僑歷史博物館（簡稱“僑博館”）基礎陳列——華僑華人歷史文化展的第二展廳，一個以歷史實物復原的中藥鋪，重現了百年前華僑華人在海外開設中藥鋪的景象。



走進中國華僑歷史博物館，就像走進一幅記錄華僑華人奮鬥發展、融通中外歷史文化的絢爛長卷。長卷中的一縷中藥香，牽引出華僑華人在海內外學習傳播中醫藥文化的種種故事。僑批中的藥方，流傳海外的中醫著作，裝在玻璃罐裡的上萬根針灸銀針……一件件中醫藥相關展品背後，華僑華人促進海外中醫藥傳播的故事正在講述和延續……



藏品述說歷史故事



今年春夏之交，在中國華僑歷史博物館舉辦的藏品捐贈儀式上，從美國專程趕來的華人收藏家陳燦培隨身帶著一支印有“同仁堂”字樣的綠色玻璃瓶，愛不釋手。儀式現場，他興致盎然地向觀眾介紹此次帶來的中醫藥相關實物藏品。在此次捐贈儀式上，陳燦培夫婦和譚瑞進夫婦向僑博館捐贈的400多件（套）實物藏品，再次豐富了僑博館在中醫藥方面的館藏。

