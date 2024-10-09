中非合作助力非洲“用上電”“用好電”

在南非北開普省拍攝的南非紅石100兆瓦塔式熔鹽光熱電站項目。（人民日報海外版） 中評社北京10月9日電／據人民日報海外版消息，不久前，中國與布隆迪簽署應對氣候變化南南合作“非洲光帶”項目諒解備忘錄。這是“非洲光帶”項目啟動以來簽署的第5個合作項目。根據合作諒解備忘錄，中方將向布隆迪贈送4000套戶用太陽能光伏發電系統，並開展相關主題研討會和聯合研究項目，為布方提高應對氣候變化能力提供支持。



中國國家能源局近期公布的信息顯示，中國積極推動清潔能源務實合作，支持中方企業在非廣泛深入參與清潔能源務實合作，建設了一批技術先進、環境友好的能源項目，涉及光伏、風電、水電、生物質等多個領域，增強非洲電力供應能力的同時，有效促進了非洲能源轉型。



“有了電，我們的生活更豐富多彩了”



入夜，走進非洲國家馬里的科紐布拉村和卡朗村，明亮的太陽能路燈照射著夜晚的街道，村民家中不時傳來電視機播放節目的聲音。



2023年5月，中國援馬里太陽能示範村項目在科紐布拉村和卡朗村通過竣工驗收，1195套離網太陽能戶用系統、200套太陽能路燈系統、17套太陽能水泵系統以及2套集中太陽能供電系統，為當地民眾提供清潔可靠的電力供應。



卡朗村小賣部老板卡馬拉說，中國建設的太陽能設備讓大家用上了免費的電力，延長了小賣部的營業時間，增長了營業額。有了路燈，村民入夜後不再直接睡覺，而是走上街道喝茶聊天，孩子們則在路燈下玩耍打鬧。



“有了電，我們的生活更豐富多彩了。”五金店老板阿卜杜拉耶說，村民們最喜歡看足球比賽，其次是每天晚上8點的馬里電視台新聞以及電影或電視劇。太陽能示範村項目建成後，大家用上了交流電，越來越多村民買了電視等家用電器。

