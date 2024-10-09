美國哥大校園再現反戰示威

圖：哥大支持巴勒斯坦的示威者7日在校園內遊行。＼法新社 中評社北京10月9日電／據大公報消息，綜合法新社、《紐約時報》報導：巴以衝突爆發一年之際，美國多地民眾上街示威，支持巴勒斯坦，要求立即停火。今年春天爆發激烈抗爭的哥倫比亞大學學生發起示威，校方禁止外人進入校園。



當地時間7日中午，哥大約200名學生和部分教職員在校園內拉起橫幅，聲援巴勒斯坦，哀悼在戰爭中死去的數萬平民。他們高喊“解放巴勒斯坦”等口號，並在校園外的警車上貼上貼紙，上面寫著“停止種族滅絕”。



校方如臨大敵，除學生、教職員與預約許可人士，外人不得進入校區。校方還在校門設立檢查站查驗出入人士證件。



哥大二年級學生戈爾德表示，學校裡“既有強烈支持巴勒斯坦的學生，也有強烈支持以色列的學生”。為防止各陣營發生衝突，警方在校園內擺放鐵馬，隔開不同示威團體。



哥大生物化學系學生希恩是“學生支持以色列”組織的成員。他指出，過去一年，他在校園裡時常感到不安全，但現在情況似乎“沒那麼糟”。



逾千名支持巴勒斯坦的民眾當天在紐約遊行，他們經過市政廳、紐約大學、聯合廣場與時報廣場等地，沿途高喊“立即停火”、“反對屠殺”等口號。



遊行隊伍在途中遭遇揮舞以色列國旗、支持內塔尼亞胡政府的人士，兩隊人馬相互叫囂，警方隔開雙方，避免發生暴力衝突。