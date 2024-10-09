【
大
中
小
】 【
打 印
】
朝鮮宣布完全切斷與韓國連接的鐵路與公路
http://www.CRNTT.com
2024-10-09 15:26:50
（圖源：大公報）
中評社北京10月9日電／據央視新聞報導，朝鮮人民軍總參謀部10月9日稱，將從當天起完全切斷與韓國連接的鐵路與公路。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
朝鮮譴責北約充當美國的戰爭工具
(2024-10-07 12:10:32)
朝鮮譴責美國借QUAD推行陣營對抗
(2024-09-25 16:05:02)
朝鮮譴責美國核潛艇停靠韓國
(2024-09-25 10:39:57)
朝鮮試射新型彈道導彈和改良型巡航導彈
(2024-09-19 17:53:58)
外媒：朝鮮試射多枚彈道導彈
(2024-09-19 16:23:22)
韓國稱朝鮮再次向韓放飛氣球
(2024-09-16 16:16:18)
金正恩會見俄聯邦安全會議秘書紹伊古
(2024-09-14 16:18:13)
金正恩國慶講話要求全面發展經濟並鞏固國防
(2024-09-11 16:56:38)
金正恩：將以幾何級數增加核武力量
(2024-09-10 14:38:19)
金正恩視察多項軍事工作
(2024-09-09 12:42:51)