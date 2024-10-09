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朝鮮宣布完全切斷與韓國連接的鐵路與公路
http://www.CRNTT.com   2024-10-09 15:26:50


（圖源：大公報）
　　中評社北京10月9日電／據央視新聞報導，朝鮮人民軍總參謀部10月9日稱，將從當天起完全切斷與韓國連接的鐵路與公路。

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