中國技術創新　綠色轉型提速

目前，風、光發電成本已經接近或低於燃煤發電，加上降碳成本，已具明顯競爭優勢。圖源：大公報 中評社北京10月9日電／據大公報報導，近四年前，國家主席習近平提出“碳達峰”與“碳中和”目標。這一目標的提出，推動中國低碳綠色產業迅速崛起。綠色創新帶動大量的綠色投資，已經成為現階段和今後一個時期位居前列的投資、創新和經濟增長新動能。



目前中國已經成為全球最大的可再生能源生產者和消費者，在可再生能源累計裝機容量、設備製造、綠色投資和市場發展等方面都處於世界前列。由配圖可以看出，過去幾年中國清潔能源投資在世界上名列前茅。



多年來，中國在風、光、水電、生物質發電等方面位居世界第一。在可再生能源的關鍵零部件生產領域，中國全球市場占有率普遍超過70%。尤為突出的是“新三樣”，去年其出口總額突破了1萬億元人民幣，這在三年前是難以想像的。



更為關鍵的是，人們觀念上的深刻轉變。過去的長時間內，人們把環保、減碳與增長看成是相互掣肘甚至抵銷的關係，是不得已而為之的事情，而現在已經轉變為相互促進和共贏的關係。



其中的關鍵變量是創新。人類社會應對氣候變化，根本上靠的是全面系統的“換技術”。新技術的研發需要投資，進而帶動增長、推動創新，這是發生變化的深層次邏輯。創新及其帶動的低碳綠色產業發展，是應對氣候變化的治本之策，是處理各種矛盾、理順複雜關係的關鍵所在。



有兩個概念非常重要，分別是內生性綠色技術和修補性治理技術。修補性治理技術，是指在維持已有技術體系的前提下所採取的補救辦法，特徵是“先排放、後治理”。而內生性綠色技術，是指運用低碳、零碳和負碳技術，與原有的高碳基準生產方式相比，在獲取相同產出的情況下，大幅度減少碳排放量。



例如，每千瓦時發電，碳排放燃煤為1000克，光伏為30克，風能為10克；如果由燃煤發電改為光伏或風能發電，碳排放量分別減少970克或990克，也就是用3%或1%的碳排放量發出同樣數量的電，這就是內生的綠色技術。



目前，傳統燃煤發電技術體系下，前期採用節煤技術，以後採用碳捕捉、碳封存等技術，都屬於修補性治理技術，成本難以降低。光伏、風電等碳排放很少，屬於內生性綠色技術，降碳成本很低，接近於零。