華僑專題博物館：記錄僑史　傳承文化

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版消息，近日，“共和國印記——僑心共築中國夢”華僑文物聯展在中國華僑歷史博物館開幕。展覽通過豐富的史料、珍貴的實物、生動的展示，勾勒出中華人民共和國成立75年來不同領域僑界群體的生動形象。



中國人民政治協商會議第一屆全體會議華僑代表合影、1949年紐約華僑衣館聯合會在美國紐約升起第一面五星紅旗、著名愛國僑領陳嘉庚1950－1955年間親自記錄建設集美學校與廈門大學的賬本……一件件展品展現著華僑華人心系祖（籍）國、連接中外、為中華民族偉大復興貢獻力量的動人故事，這次時值國慶節推出的重磅展覽也集中體現了中國華僑專題博物館展覽的鮮明特色。



博物館是保護和傳承人類文明的重要場所。在中國博物館的大家庭中，華僑專題博物館具有獨特風采。一方面，華僑專題博物館記述的歷史具有集中性。近代是華僑移民的高峰，在此期間形成了分布廣泛、規模較大的海外華僑華人社會，各華僑專題博物館主要記述了近代以來海外華僑華人的苦難史、奮鬥史、貢獻史。另一方面，華僑專題博物館收藏實物具有多樣性。與其他考古、遺址、自然博物館不同，華僑專題博物館記錄的是中國人在海外奮鬥拼搏的歷史印記，涉及經濟、政治、文化、社會方方面面，實物種類往往更為豐富多彩。此外，華僑專題博物館展現的文化內涵具有交融性。華僑就像一座橋梁，促進了中外文明交流互鑒。華僑專題博物館收藏研究展示的專題，如中醫藥、中餐、茶葉、武術、外銷瓷和近代體育運動、鐵路、航天、咖啡、橡膠等等，從不同角度講述了文明交流交融的故事。此外，華僑專題博物館展示的題材具有國際性。華僑華人分布在全球多國，華僑專題館博物館展示的內容也遍及全球。東南亞的傳統華埠、民俗信仰、峇峇娘惹、南僑機工，北美洲的鐵路華工、華文報紙，澳大利亞、新西蘭的淘金往事，歐洲多國的一戰華工，南美洲和非洲的百年僑團，海上絲路沿線的鄭和遺跡等等，都是華僑專題博物館經常展示的題材。近年來，隨著越來越多的華僑回國尋根、觀光旅遊，許多中國人走出國門，走向世界，華僑專題博物館既能成為承載華僑華人鄉愁的精神家園，也能作為鼓舞新華僑和留學生愛國奉獻的教育基地。



據初步統計，國內以華僑華人為專題的博物館有130餘家。依據展覽內容的不同側重，華僑專題博物館可以分為展示特定地域華僑華人歷史文化的博物館，紀念緬懷華僑華人歷史人物的博物館，以華僑華人史上重要歷史事件為主題的博物館，以展示僑鄉文化、華僑華人文化為主題的博物館等不同類型。不同類型的華僑專題博物館就如一幅幅色彩斑斕的圖畫，描摹著華僑華人參與中國發展建設、促進中外文明交流的文化圖景。

