“華星”綻放海外　助力中外交流

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版消息，最近，從迎中秋到慶國慶，海外華社僑團洋溢著歡樂的氣氛。多國華星藝術團在當地舉辦了一系列豐富多彩的文化活動，不僅慰藉了海外游子的思鄉之情，也向當地民眾展示了中國文化的魅力。



活動精彩紛呈



多支民族舞蹈呈現中國不同地域的文化風貌，澳大利亞年輕人的少林功夫贏得陣陣喝彩，上百名中外演員共同登台完成終場表演……前不久，由澳華文聯、悉尼華星藝術團主辦的一場大型文藝晚會在澳大利亞悉尼上演，“中國風”與“國際範”碰撞出精彩火花。



在尼日利亞拉各斯，熱鬧的文藝表演中有暖心的人文關懷。在尼日利亞華星藝術團參與舉辦的領區僑界“迎中秋 慶國慶”活動中，主辦方安排了向低收入家庭優秀學生頒發助學金、為“點亮希望 光明重生”慈善公益活動受助者發放慰問金的環節，向當地民眾傳遞來自華人社區的溫暖。



在南非約翰內斯堡僑界聯歡晚會上，馬面裙、簪花、“科目三”網紅舞蹈……時下正熱的“國潮”與流行元素匯聚，令在場觀眾耳目一新。作為活動主辦方之一，約堡華星藝術團帶來了多個創意節目。



推動交流互鑒



華星藝術團由國務院僑辦授牌成立，遍布海外多國。多年來，華星藝術團致力於整合海外僑界中的藝術力量，打造展示優秀中華文化、促進中外文化交流的平台。

