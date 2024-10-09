英國關閉最後一家燃煤電站

中評社北京10月9日電／據人民日報海外版報導，英國於9月30日關閉最後一家燃煤電站，從而結束該國140多年燃煤發電的歷史，成為首個停止傳統燃煤發電的七國集團國家。這家電廠名為拉特克利夫昂索爾發電站，為英格蘭中部地區服務近60年。圖為9月29日在英國諾丁漢拍攝的拉特克利夫昂索爾發電站。