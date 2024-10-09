中評社北京10月9日電／據新華社消息，日前，中國國家航天局宣布，在完成嫦娥六號任務後，中國探月工程還將通過2次發射任務，為建設國際月球科研站打基礎。太空探索永無止境，中國始終堅持開放合作，同各國分享發展成果、完善外空治理，讓航天科技成果更好造福人類。“嫦娥”既是中國的，又屬於全人類。



逐夢浩瀚太空，難忘探索之艱。回顧歷史，中國的航天事業在一片空白中艱難起步，經過一代又一代航天人自力更生、自主創新，不斷打破國外技術封鎖和壟斷，才取得了今天的成績。如今，嫦娥六號完成了人類歷史上首次月球背面采樣，突破了多項關鍵技術，是我國建設航天強國、科技強國取得的又一標誌性成果，是我國探月工程的重要里程碑。



中國航天事業是中國人民接續奮鬥、奮楫逐夢的光榮寫照，也在開放合作、互利共贏中成長壯大、惠及全球。一直以來，中國堅持在平等互利、和平利用、包容發展的基礎上，倡導開展多形式、多渠道的航天國際交流合作。截至2023年11月，中國已與50多個國家和國際組織簽署了150多份政府間航天合作協議。中國提出推動構建平等互利、開放包容、和平利用、造福人類的新型空間探索與創新全球夥伴關係，助力構建外空領域人類命運共同體。聯合國外層空間事務司司長霍拉—邁尼認為，中國是一個廣受尊重的航天大國，期待進一步加強與中方在和平利用外空領域的合作，更好利用航天技術，造福全人類。



中國探索太空的“朋友圈”不是封閉的“俱樂部”。面對世界各國航天技術發展不均衡、美國等西方國家主導封閉型“精英俱樂部”式的航天項目合作等現狀，中國積極拓展與新興航天國家的合作交流，讓更多國家獲得探索太空、利用太空的機會。在巴西，中巴地球資源衛星守護著熱帶雨林；在老撾，“老撾一號”通信衛星為邊遠山村送去了遠程教育信號；在塔吉克斯坦，薩雷茲湖大壩管理人員利用北斗系統進行大壩變形監測……美國有線電視新聞網說，隨著太空實力不斷增強，中國“向其他國家提供合作和發展機會”；卡塔爾半島電視台同樣認為中國對“與外國合作持開放態度”。



外層空間是人類的共同疆域，空間探索是人類的共同事業，離不開各國的通力合作。中國人逐夢太空的漫漫征途，有趕超一流的偉大志向，也有攜手並進的寬廣胸懷，更有造福人類的美好願景。從北斗衛星導航系統到載人航天，從中國空間站全面建成到探月、探火工程深入推進，中國航天始終在書寫全球開放合作、協同探索的動人詩章。未來，引領中國奔向深空的“嫦娥”，必將為國際社會提供更多技術分享合作的機遇，吸引更多志同道合者一起，把人類文明的“足跡”送入更加深邃的宇宙，為人類認知開辟更加遙遠的邊疆。