減息機會微　澳元上望0.69

澳元兌美元 圖源：大公報 中評社北京10月9日電／據大公報報導，美國9月非農就業人數大幅增長25.4萬份，遠遠超過市場預期的14萬份，期內失業率降至4.1%，並且平均時薪按月增長加快至0.4%。優於預期的就業數據令到市場再次下調聯儲局減息預期，彭博利率期貨顯示，交易員押注聯儲局11月減息0.5厘的概率由數據公布前的超出九成跌至不足四成。而美匯指數亦受消息帶動錄得反彈，上周五盤中一度升穿102.5水平，高見102.687，上星期升幅創下2022年9月以來最佳單周表現，執筆之時美匯暫時回落至約102.4水平附近。本周聯儲局將公布9月議息會議紀錄，或可從中發掘局方之後的貨幣政策方向。



另外，在西方主要央行普遍開始減息之際，澳洲央行現時是唯一一間還沒有開始減息的央行。縱觀自2022年開始的本輪環球加息周期，澳央行加息的速度始終比其他央行更為緩慢，並且現時其利率亦比美、英、紐等央行低約近1厘。澳洲央行9月議息會議將利率維持在4.35厘的12年高位不變，央行官員稱通脹仍持續高於目標水平，讓通脹回落到目標水平是現階段當務之急。貨幣政策有必要持續保持緊縮，不排除有需要進一步加息的可能性。除此之外，澳洲就業市場仍然較為強勁，連續3個月超過預期，就業參與率則維持在歷史高位。國內勞動力仍然以超預期的速度擴張，這或降低澳洲央行近期減息的可能性。



根據澳洲央行目前預測顯示，澳洲通脹要到2026年才會持續回到目標水平。澳洲央行有空間及時間將利率於高位再保持一段時間。現時彭博利率期貨顯示，交易員預計澳洲央行今年剩下兩次議息會議不大可能減息，明年2月減息的概率亦僅有五成左右。