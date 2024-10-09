第二十一屆東博會　這是他們關心的問題

中評社北京10月9日電／據新華社消息，日前，第二十一屆中國—東盟博覽會暨中國—東盟商務與投資峰會在廣西南寧開幕。各項國家推介會、產業合作對話會、經貿對接會等在不同的會議室舉辦，會議關心的問題很多：經貿合作、商務投資、商品出海等，這些重要問題在東博會上被多次提及和討論。



與會議同期開啟的，還有參展觀眾陳英秀一年一度的“東博會參展日”。今年73歲的陳英秀精神抖擻，她最關心的問題是，去年在越南展廳買到的橡膠拖鞋漲價了沒有。



她花了2個小時的路程時間來看展，間斷來了5年。記者採訪發現，像陳英秀這樣經常來的觀眾不少，他們關心的問題更加具體、細微。



“你們的榴蓮有國際認證嗎？”“咖啡去年都是35元一袋，今年怎麼漲價了？”……他們對東盟國家的商品瞭解頗深，東博會的舉辦讓中國民眾對東盟商品的認知度提升不少。



各國展館內人頭攢動，每個國家的展廳似乎都有自己的“主題氣味”，榴蓮味、咖啡味、精油味、木材味等。



馬來西亞展廳一進門是濃重的榴蓮味。馬來西亞參展商夏漢鬆是第一次來參加東博會，他招攬著路過的商人、觀眾品嘗剛出爐的榴蓮披薩。



不同國家的會商是東博會展覽的主體，他們關心的問題更加專業一些。



夏漢鬆做的是貓山王榴蓮及榴蓮風味產品的生意，今年剛在浙江開了家榴蓮主題餐廳。“你認為目前中國市場會接受我們打造的產品嗎？”他拋出一個新進入中國市場的商人常見的問題。



緬甸經銷商段家席參展已經快10年了，一直致力於推廣當地的茶葉，“我對我們的產品打入中國市場很有信心，中國是一個很有潛力的市場。”

